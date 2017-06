¿Se acerca el final de Belén Esteban?: Terror por su juicio y zasca de Joaquín Prat

Belén Esteban prometió que, si perdía su juicio contra Toño Sanchís, se retiraría de la televisión para siempre. Tras asistir a la primera vista en el juzgado, la mal llamada ‘princesa del pueblo' reapareció en 'Sálvame' muy afectada y preocupada.

¿Significa esto que no está todo saliendo como ella esperaba? ¿Es su final mediático? De momento, y esto es un hecho, Esteban ha conseguido cabrear a sus ex compañeros de 'El programa de Ana Rosa'.

EL ENFADO DE JOAQUÍN PRAT CON BELÉN ESTEBAN

El martes 30 de mayo de 2017 Belén Esteban acudió a la vista del juicio en el que reclama una cantidad de dinero a su exrepresentante, Toño Sanchís. No tenía que declarar, tampoco su exrepresentante ni su mujer, Lorena, que no asistieron, pero Belén sí quiso acercarse aunque se negó a hablar con los periodistas.

Es por ello que, al día siguiente, 31 de mayo de 2017, en 'El programa de Ana Rosa' Joaquín Prat mostró su 'enfado' con Belén Esteban por dos motivos. El presentador no entendía su actitud a la salida del juicio tratando a los periodistas del programa como si fueran desconocidos.

Además, Prat se molestó porque Esteban le dijo a una reportera del matinal de Telecinco que no quería que se hablase más de su juicio.

Entonces, el co-presentador de 'A.R' le mandó un clarísimo mensaje a Belén Esteban:

Entonces, Prat recibió un mensaje de Belén diciéndole que ella no ha dicho que no se hable del tema y Joaquín pidió perdón.

LA PREOCUPACIÓN DE BELÉN

Por la tarde, Esteban acudió a 'Sálvame'. Parecía tensa, preocupada. ¿Es aunque acaso el juicio no pinta bien para ella? Ella explicó:

No he querido hacer un circo, me podía haber quedado en mi casa pero llevo un año y medio esperando, para mí era importante y quería saber lo que iba a pasar.

Estoy bien. Se me ha ido el nerviosismo, estoy ahora esperando a que la justicia dicte sentencia. No voy a comentar nada de lo que se dijo en el juicio.

Era un juicio público y pudo entrar la prensa. No he dicho nada. No voy a decir nada hasta que no tenga mi sentencia.

Con todos mis respetos a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, el juicio no duró una hora y media como ha dicho Toño. Cuando salgo, no atiendo a ningún programa. No voy a decir nada. Ya he dicho todo lo que tenía que decir.

Han sido cuatro periodistas los que estuvieron en mi juicio, que fue público. Creo en la justicia, en mis pruebas y en mis abogados.

Yo os contaría todo, pero por favor, no puedo decir nada. Me quiero salir. Ayer escuché tantas mentiras y yo callada, pero mis abogados me dijeron que no dijera nada. Yo no puedo más. Me quedaría y os contaría todo. Me salgo y ahora vuelvo a entrar.