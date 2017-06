Chelo García Cortés toca fondo: Sus deudas, el suicidio de su madre y celos hacia sus amigas

Se ríen de ella por no abrir la boca. La tachan de mala periodista y de mala compañera, pero detrás de Chelo García Cortés guarda un secreto. Muchos secretos, en realidad. El 31 de mayo de 2017 se abrió en canal y ya no volveremos a verla de la misma forma.

Ese miércoles, a primera hora de la mañana salió a la venta el número de la revista 'Semana' que llevaba en portada a Chelo García Cortés, abrazada a su amiga y compañera en ‘Sálvame', Gema López, quién le había realizado la entrevista.

El titular de Cortés era claro: "He tocado fondo". Y así, la periodista se sinceró como nunca antes y confesaba cosas que muy pocos sabían.

Para empezar, Chelo admitió el problema que le está "quitando el suelo últimamente": Las deudas con Hacienda.

Hacienda me pide tanto dinero que ni vendiendo mi casa podría saldar la deuda, pero no he cometido ningún delito y espero que la justicia me dé la razón.

Por otra parte, la tertuliana confiesa lo que ya sabíamos, que no está cómoda en 'Sálvame', que no se siente valorada en Telecinco. Por ejemplo, ella pensaba que iba a ir a 'SV2017' pero, un año más, se quedó a las puertas. ¿Por qué? Ella piensa que:

Yo estaba convencida de que iba a ir a 'Supervivientes', pero creo que han pensado que no podía dar juego y eso me genera mucha inseguridad. Me he dicho a mí misma '¿a lo mejor es que no sirves?

Está claro que a una de las periodistas de referencia del mundo del corazón, colaboradora estrella de revistas como Hola, no encaja en un formato como el de 'Sálvame', y reconoce que suele pasarlo muy mal en el plató:

Intento jugar, pero me cuesta y me siento cuestionada. Cuando me disfrazo es como si dejara de ser yo y me siento ridícula. Yo misma me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Cuando Matamoros me dice esas cosas me siento inferior a él. He tocado fondo pero no puedo responsabilizar a nadie. A veces he llegado a pensar que no valgo y que me tengo que ir a casa.

Además, García-Cortés confiesa haber tenido celos profesionales de sus amigas Gema López y María Patiño. Y no sólo, eso, en un acto de humildad, la colaboradora admite que despreció, en otra época, a los que hoy son sus compañeros.

Llegué a Telecinco como una estrellita y cometí la torpeza de ser una clasista. Fui una déspota y desprecié a Kiko Hernández, y ahora la vida me ha colocado en el mismo sitio. Ahora yo hago entrevistas y me someto a un polígrafo.

Ese mismo 31 de mayo, por la tarde, Chelo explicó su entrevista y se vino abajo. Repitió prácticamente todo lo que salió publicado en Semana pero dando más detalles.

No echó balones fuera, no culpó a nadie de su mal estado, Chelo, simplemente, hizo examen de conciencia y eso la honra. Ya no podía más. De hecho, ante sus compañeros, confesó algo que muchos no sabían: Cuando ella tenía sólo 11 años, su madre se suicidó.

Ante esta noticia, Terelu Campos (que vivió la misma experiencia con su padre) también rompió a llorar y Kiko Matamoros, comprensivo pero duro, le dijo a Cortés.