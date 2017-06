Gema López apuñala por la espalda a su amiga y compañera en 'Sálvame', María Patiño

María Patiño y Gema López no son sólo compañeras en 'Sálvame' (T5), además son amigas íntimas. O lo eran. El 30 de mayo de 2017, la segunda traicionó a la primera haciendo público un mensaje privado en el que Patiño se reía del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera.

María Patiño se ha tomado unos días de relax en Punta Cana. Curiosamente, la periodista coincidió, en el avión que la llevaba a República Dominicana con el mismísimo Kiko Rivera, que viajaba al mismo sitio que la colaboradora en compañía de su mujer y dos amigos.

Y de esto nos enteramos en porque Gema López hizo público un mensaje que Patiño le había enviado cuando descubrió quién era su compañero de vuelo, tal y como informa El Economista.

Horror, no sabes con quién estoy??? Kiko Rivera.

Le escribió Patiño a López.

Momentos después, María, a través de Twitter, se mostró molesta con Gema López por haber filtrado un mensaje privado y explicó que su verdadera relación con el hijo de Isabel Pantoja:

Se lo conté a una amiga, nunca con la intención de que lo contase

Ni he dado la información de la coincidencia, dos, no odio a nadie y tres no estamos en el mismo sitio.