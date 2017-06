Ataque brutal de una 'youtuber' a Carlota Corredera: "Qué santo tu marido, que no te llamaba puta gorda dándote con un palo en la tripa"

Es difícil empatizar con Carlota Corredera cuando en T5 prácticamente te la meten hasta en la sopa, pero dudamos de que la presentadora de 'Sálvame' haya recibido nunca un ataque tan despiadado y directo como el que le ha dedicado la famosa 'youtuber', 'Soy una pringada'.

Carlota Corredera ha rentabilizado como pocas el haber perdido 60 kilos en un año (con una dieta, por cierto, carísima). En Telecinco es la estrella del momento. Presenta 'Sálvame' y 'Cámbiame', protagoniza innumerables portadas e incluso ha sacado un libro.

Es medianamente lógico que cuando te haces tan famoso en tan poco tiempo surjan los haters y a Corredera no le faltan.

El 1 de junio de 2017, 'Soy una pringada', famosa youtuber con más de 100.000 suscriptores en su canal, le dedicó un vídeo a la presentadora de 'Sálvame' en el que no ahorró en insultos e ironía.

Para empezar, la joven dijo en su vídeo:

Esta señora era una gorda regidora del Sálvame y estaba siempre detrás de las cámaras porque estaba gorda. Estaba como acomplejada, pero dijo: 'voy a adelgazar 60 kilos y voy a hacer como que nunca he estado gorda pero me voy a lamentar de lo gorda que he estado.