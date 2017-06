'Sálvame' vuelve a humillar Ángel Garó haciendo público un audio aterrador

Después de ser denunciado por su ex novio por presunta violencia doméstica, la campaña de 'Sálvame' contra Ángel Garó no tiene fin. El 1 de junio de 2017, el programa recreó un audio que el actor y humorista le mandó a la ex pareja de un amigo. Resumen: Pone los pelos de punta.

El domingo 28 de mayo de 2017 se supo que el mítico humorista de los 90, Ángel Garó, había sido acusado por una ex pareja por una presunta agresión. El actor lo negó todo pero en 'Sálvame' han visto un filón en su historia.

Desde que se supo del escándalo, el programa de Telecinco no ha hecho otra cosa que indagar en el lado oscuro de intérprete. Primero, se entrevistó a dos de sus ex y luego, el 31 de mayo de 2017 se hicieron públicas unas imágenes de Garó desnudo, dando gritos desde su balcón de su casa en Málaga, quejándose del ruido de la calle.

Garó llamó, tras ver las mencionadas imágenes, a 'Sálvame' para decir que no era justo lo que se estaba haciendo con él, que no merecía tal humillación y pidió respeto al programa de Teleicno. Por su puesto, sus súplicas no fueron escuchadas.

Al día siguiente, el 1 de junio de 2017, 'Sálvame' recreó un audio que, unos meses antes, el humorista le había enviado a la ex novia de un amigo suyo.

La historia es la siguiente: Garó llamó a un número, creía que pertenecía a un compañero pero la dueña era su expareja que, casualmente, estaba muy ofendida con el humorista por lo que le había dicho en anteriores ocasiones. La mujer le mandó un mensaje en el que le pedía que no llamara de nuevo y acto seguido, Garó le dejaba un larguísimo y durísimo mensaje en el que desprecia a compañeros, destaca su currículum y le dedica un sinfín de descalificativos.

Entre otras cosas, y siempre según 'Sálvame', Garó decía en su mensaje: