Elsa Pataky, tensa e incómoda por un pedo de Jesús Calleja

Era una de las entregas de 'Planeta Calleja' más esperadas. Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth, subieron el Himalaya junto a Jesús Calleja. Y es que, como ya se sabía desde hace meses, en plena montaña, el famoso 'Thor' tuvo que abandonar la expedición al estar al borde del edema pulmonar.

La gran protagonista del programa era ella; Elsa Pataky, una de nuestras actrices más internacionales, conocida, principalmente, por estar casada con Chris Hemsworth, el famoso 'Thor' de las películas de Marvel.

Pataky, amante del deporte y el estilo de vida saludable, se convirtió en una de las invitadas a 'Planeta Calleja' más entregadas de la historia del programa.

De paso, habló con el presentador sobre la fama, sobre cómo el cine español le ha dado la espalda después de instalarse en Hollywood y, por supuesto, le enseñó a Jesús Calleja cómo posar con su inigualable estilo en la alfombra roja.

Uno de los momentos más divertidos del programa llegó cuando Calleja le estaba enseñando a Pataky cómo andar cuesta arriba. El presentador le aconsejó a su invitada que caminase despacio y que no "retuviese" ningún tipo de gas interior. Es decir:

La actriz comenzó a reír, nerviosa e incómoda, asegurando que ella esas cosas no las hace. Y entonces, Calleja se tiró un "pedo" ( o lo fingió, no quedó muy claro) y Pataky salió de allí corriendo, tensa.

Luego, en mitad de la expedición, apareció el mismísimo Chris Hemsworth, quien se dispuso a subir el Himalaya junto a su mujer y a Calleja.

Una vez más, la pareja explicó que se conoció en una cita a ciegas y fue entonces cuando Calleja, bromeando, comentó algo bastante curioso:

Es decir, Calleja explicó lo que todo sabemos, que la carrera como actriz de Pataky está más bien muerta y que ahora se dedica, como ella misma dice, a hacer yoga y a esperar que su marido vuelva a casa cuando no trabaja.

Más tarde llegó el momento por el que esa entrega de 'Planeta Calleja' se había hecho tan popular. Chris Hemsworth sufrió el mal de alturas y empezó a sentirse mal, con problemas respiratorios y mareos, por lo que tuvo que ser evacuado al borde del edema pulmonar. Pero lo que vimos fue realmente la entrevista que el actor concedió Jimmy Kimmel en la que contaba lo ocurrido.

Tal y como el mismo Calleja reconoció a Vertele:

Chris se puso realmente malo y como somos un programa que no queremos ahondar en este tipo de cosas, le dije no te preocupes que no vamos a poner nada y de esto no se va a enterar nadie. Le dijimos que no íbamos a poner nada de esto y él dijo que genial. Pero de repente sale en el programa de Jimmy Kimmel, el de más audiencia de Estados Unidos o de los que más, y al ser preguntado qué es de su vida responde: 'Quitando que vengo del Himalaya en invierno con mi mujer Elsa Pataky y un amigo que tiene que me ha llevado a un sitio que casi me muero, el resto todo va bien' . Imagínate...Fue él el que rompió el pacto.