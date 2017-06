La tomadura de pelo de María Teresa Campos y su ridícula llamada a 'SV2017'

Dijo que nunca la haría pero el 4 de mayo de 2017, lo hizo. María Teresa Campos entró por teléfono en 'SV2017' para hablar sobre Bigote Arrocet. Pero la veterana y convaleciente presentadora, al final, nos decepcionó y no habló con su novio.

Cuando supo que bigote iba a participar en 'Supervivientes 2017', María Teresa se enfadó. No quería que su novio se pusiera en el centro del huracán, así que juró que nunca participaría en el reality, que no iría al plató ni defendería públicamente a su pareja. Para eso ya colocó a su hija, Carmen Borrego, que se está eclipsando a su hermana Terelu como estrella de Telecinco.

Pero además de su deseo de no participar en 'SV2017', Campos sufrió un ictus cerebral que curiosamente, decidió no contarle a su novio.

Y de repente, la madre de Terelu Campos decidió llamar, el domingo 4 de junio de 2017, a 'SV2017' para hablar de Bigote. O, mejor dicho, para no hablar.

Se rumoreó que María Teresa había llegado a un acuerdo (¿económico?) con la cadena para hacer la mencionada llamada y para, se suponía, hablar con su novio en directo.

Pero al final, Campos no habló con Bigote ni, por supuesto, le contó lo del ictus, algo que todos esperábamos.

En primer lugar, Campos informó sobre su estado de salud: cómo su chófer la salvó y cómo, unos días antes, recuperó la visión.

Y sobre su decisión de no contarle nada de su enfermedad a su novio, la presentadora aclaró:

Decirle que se venga y que al llegar viera que yo estaba bien... ¿Que se va a enfadar? Pues no lo sé. Sus hijos me dijeron que cuando vuelva me la va a liar, pero que conmigo que no se enfade, que ya he tenido bastante con lo mío.

Y admitió que no quería que Arrocet fuese a Honduras:

Yo me cabreé porque me preocupaba su salud y no le veía ahí. Hablamos mucho, yo le dije lo que pensaba. Le dije que no le iba a ver. No le vi tirarse del helicóptero, por ejemplo, pero luego lo he visto casi todo

Él siempre me ha dicho que quiere ir a Supervivientes. Pero no es lo mismo ir con 25 que con 68 años.

Entonces, la presentadora de 'El debate de ‘SV', Sandra Barneda, insistió para que Campos hablase y juzgase el comportamiento de Bigote en Honduras pero la periodista, al principio, se puso a la defensiva.

Yo no he llamado para hablar de eso.

Pero al final, Campos sí opinó sobre Bigote y su lamentable comportamiento , como por ejemplo, cuando se negó a comer un desayuno porque no tenía huevos y beicon como le habían prometido:

Tuvo una rabieta de niño de cinco años que también es muy de él.

Pero ¿para qué llamó María Teresa Campos si no quiso hablar con Bigote? Pues para pedir que no le expulsasen:

Está desprotegido. Por favor, salvadle. Quiero que se quede. Yo no tengo redes porque mis hijas me lo prohíben. Mis redes son humanas, son las de la gente que me ha demostrado su cariño. Ahora yo pido a mis seguidores que salvéis a Edmundo.

Tal vez María Teresa cometió un error. Ya que no le contó a Edmundo nada sobre su estado de salud, la gente está deseando que eso suceda, quiere ver la cara del humorista cuando descubra el 'pastel' y la única forma de verlo es expulsándole.