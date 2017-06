La bajada de pantalones vergonzosa de Mila Ximénez ante Terelu Campos

Mila Ximénez ha vuelto, con cara nueva y mismas incongruencias. Tras decir bestialidades sobre la familia Campos en su exclusiva para la revista Lecturas y de desdecirse el sábado 3 de junio de 2017 en el 'Deluxe' , al lunes siguiente volvió a 'agachar' la cabeza ante una molesta Terelu en 'Sálvame'.

Nos encanta Mila Ximénez. Es, sin duda, la que más juego da en ‘Sálvame'. La más divertida y la más agresiva, la que dice las cosas sin pensar. pero la que mejor argumenta.

El problema es que su vehemencia le pasa factura. Ella se jacta de decir que es muy coherente, pero no. Continuamente se pelea y machaca a cualquiera de sus compañeros para, después, hacer como si nada hubiera pasado.

El miércoles 31 de mayo de 2017, tras un par de meses de ausencia, Mila vendió una exclusiva en la revista Lecturas para mostrar su cara después de su operación de cirugía estética. Y mientras medio Twitter hacía chistes con el nuevo rostros de MIla (una especia de mezcla ente Tita Cervera y la cerdita Peggy) ella cargaba , entre otros, contra las Campos y el novio de la matriarca, Bigote Arrocet.

Entre otras cosas, Mila dijo:

Además, acusó a Carmen Borrego, la pequeña de las Campos, de ser una oportunista y de acudir al Debate de ‘SV2017' no como defensora del novio de su madre sino como colaboradora, sólo para poder cobrar.

El sábado 3 de junio de 2017, en el 'Deluxe', Mila volvió a cargar contra Bigote pero negó sus palabras en la revista Lecturas, dijo que, de haber dicho eso, no se acuerda.

Pero lo que todos estábamos esperando fue lo que ocurrió el lunes 5 de mayo de 2017. Ese día, Mila regresó a 'Sálvame Diario' y se enfrentó con Terelu Campos.

La progenitora de María Teresa Campos estaba muy molesta con Mila pero ésta volvió a desdecirse de sus declaraciones para 'Lecturas'. Pero Terelu, por lo que estaba cabreada era por como su compañera había cargado contra su hermana y aclaró que Carmen Borrego había sido llamada por 'SV2017' para colaborar en los debates, no para defender a Bigote.

Y para terminar, Mila aclaró que no se había puesto en contacto con María Teresa Campos para preocuparse por su estado de salud (tras sufrir un ictus).

No he llamado a Teresa porque si la llamo me cuelga el teléfono. Yo la conozco y sabe perfectamente que he preguntado por ella y sabe que yo la quiero. Pero estará enfada conmigo por Edmundo y Carmen.