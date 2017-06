Bárbara Rey le confiesa a Risto Mejide que se "toca" y, de paso, le manda un recadito a Don Juan Carlos I

Tras el escándalo (en enero de 2017) de la supuesta relación que mantuvieron el Rey Don Juan Carlos I y Bárbara Rey, la vedette no había pisado un plató de TV hasta el 5 de junio de 2017, que apareció en ¡All you need is love... O no'.

La ex mujer de Ángel Cristo no entró en detalle, ni siquiera habló de su polémica, pero se dejó interrogar por Risto en cuestiones de sexo y aprovechó para lanzarle un recadito al que, supuestamente, fue su 'amigo especial'.

El 18 de enero de 2017, el periodista Manuel Cerdán publicó en OK Diario que espías del CNI habían depositado supuestamente entre 1996 y 1997, en un banco afincado en Luxemburgo, unas cantidades obscenamente elevadas de dinero para la vedette murciana.

En cuanto saltó el escándalo, en Telecinco se pasaron semanas destapando información al respecto y Bárbara Rey se convirtió en una de las mujeres más buscadas por los medios. Se rumorea que desde el ‘Deluxe' se le ofreció una cuantiosa cantidad de dinero pero ella, no se sabe bien por qué, no lo aceptó.

Casi seis meses después, Rey apareció en televisión y lo hizo en el nuevo programa de Risto Mejide en T5, 'All you need is love... O no'. Tal vez la estrategia era levantar, si se podía, la precaria audiencia del show y por ello se nos vendió que la vedette iba a contar 'algo que nadie sabía' pero como suele pasar en Telecinco, todo fue una charada, un anzuelo falso y barato.

Bárbara Rey no contó nada sobre sus ‘aventuras reales'. Su entrevista fue relajada. Risto se pensó que era mordaz y 'valiente' pero fue más bien un 'pelota', atado de pies y manos y vendido, una vez más, al mundo 'rosa' de Telecinco (él que iba de icono moral).

Me apetecía venir a este programa porque sé que va ir bien. Quería conoceros a todos, pero en especial a Risto

Dijo Bárbara Rey, muy diva ella, nada más entrar en plató.

En una ronda de preguntas rápidas que se hicieron entre la invitada y el presentador, Rey confesó haberse enamorado tres veces y que había sufrido por amor porque "la persona que quieres no está contigo o ha decidido no estar más contigo". En este punto, Risto le preguntó si alguna vez alguien le había dicho "No volverá a ocurrir" y ella, divertida, contestó:

Sí me lo han dicho, pero es mentira. Volvió a ocurrir y muchas veces

Luego, la rubia confesó arrepentirse de haber visto desnudo a Alain Delon y que sí, que antes se "tocaba así misma" pero que ahora tiene a "alguien que lo hace por ella".

Y la pregunta del millón fue:

¿Te gustan los elefantes? ¿Qué opinas de las personas que matan elefantes?

Era una clara referencia al Rey emérito Don Juan Carlos I y Bárbara Rey, muy contundente, respondió:

Cualquier persona que mata un animal es un malvado y un ser despreciable. Cuando es por necesidad para comer, alimentar a tu familia, dentro de lo que cabe, podría entenderse, pero por satisfacción personal me parece terrible y más terrible me parece si se han tenido experiencias malas.

En definitiva, Bárbara Rey y su 'escándalo real' ya no interesan. Nada.