Jorge Javier Vázquez se cubre de gloria: "Es una tontería que los niños se vayan pronto a la cama. Los estamos ‘apollardando’"

Para Jorge Javier Vázquez, los niños deberían ver la tele por la noche y no irse a la cama tan temprano. Deberían ver, por ejemplo, sus programas nocturnos, en lo que no se escatima en sexo, insinuaciones y conflictos. ¿Tiene o no tiene razón?

Sucedió el martes 6 de junio de 2017 en plena gala de 'Supervivientes. En Tierra de nadie'. Una de las colaboradoras, Carolina Sobe dijo que su hija 11 años estaba viendo el programa y el presentador, Jorge Javier Vázquez, le dijo la ex gran hermano:

¿Y todavía está despierta? Me parece muy bien, me parece que es lo idóneo.

Ante tal afirmación, y tal y como recoge Vanitatis, el presentador, se explicó:

En mi época nos quedábamos hasta la 1 de la noche viendo 'Dinastía' y mira qué bien hemos salido.

¡Estamos 'apollardando' a los niños!

En mi época yo saltaba las clases de BUP para ver 'Falcon Crest'. ¡Y mira qué bien me fue!

Suponemos que Vázquez, lo que quería decir, es que en la época en la que estamos, se tiende a sobreproteger a los niños y que, tal vez, es responsabilidad de los padres el explicarles lo que ven. Es cierto, pero a algunas edades, por mucho que se quiera, no se tiene criterio suficiente para entender ciertos comportamientos que fomentan, por ejemplo, los programas que Vázquez presenta.

Y por otro lado, los niños necesitan disciplina y poder rendir al día siguiente. Acostarse a las 2 de la madrugada (que es cuando acaba 'SV', por ejemplo), no es sano ni para ellos ni para nadie que tenga algo que hacer al día siguiente.