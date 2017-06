Ángel Garó da un golpe en la mesa y machaca a Paz Padilla: "¡Lo que quiero es dinero!"

Ángel Garó ya ha mostrado su mal genio (ese del que tanto se ha hablado) en directo. El 8 de junio de 2017 volvió a llamar por teléfono a 'Sálvame' y, harto de todas las acusaciones de las que ha sido víctima últimamente, cargó contra el programa y contra su presentadora, Paz Padilla.

El domingo 28 de mayo de 2017 se supo que el mítico humorista de los 90, Ángel Garó, había sido acusado por una ex pareja por una presunta agresión. El actor lo negó todo pero en 'Sálvame' han visto un filón en su historia.

En el programa de Telecinco se emitieron audios, vídeos y testimonios que dañaban, mucho, la imagen pública del actor. Se le mostró como una persona soberbia, vengativa, violento, de trato difícil y anclado en un pasado glorioso que ya pasó.

Garó llamó un par de veces al programa pidiendo respeto y negando todas las acusaciones pero el sábado 3 de junio de 2017, su exnovio Darío concedió una entrevista a 'Sábado Deluxe', que se repitió el 5 de junio de 2017 en 'Sálvame diario'.

Y aunque el espacio de Telecinco también invitó a un ex novio de Darío que daba un giro a la historia (le acusaba de ser un "mentiroso compulsivo") parece que ya era tarde para remediar el daño que se le había hecho a Garó.

El jueves 7 de junio de 2017, el humorista llamó por teléfono y lo primero que hizo fue cargar contra la presentadora, Paz Padilla, por haber entrevistado, días antes, a su ex pareja:

Me dices cariño, cuando le cogiste las manos al que me estaba asesinando... Porque tú sabes cómo ha sido esta relación.

Tras esto, atacó al programa:

Mientras que vosotros vivís de eso, yo he estado callado. Si me hubieran ofrecido tu trabajo yo no hubiera ido.