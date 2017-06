Traición y dolor: María Patiño explica sus malos momentos

María Patiño lleva días mala. Tras ser votada como la colaboradora de 'Sálvame' más "deshonesta" según sus propios compañeros, la periodista se tomó unos días de vacaciones que se convirtieron en una pesadilla. El 7 de junio de 2017, ella misma explicó por qué.

Todo comenzó cuando María Patiño salió elegida como la colaboradora "más deshonesta" gracias a un test en el que participaron casi todos sus compañeros. La periodista, dolida, se fue del plató llorando para irse durante dos semanas.

¿Dónde estaba María Patiño? Pues se había cogido una vacaciones para irse a Punta Cana a descansar, pero su escapada se truncó ya desde el aeropuerto puesto que allí coincidió con el mismísimo Kiko Rivera, que viajaba al mismo sitio que la colaboradora en compañía de su mujer y dos amigos.

Y de esto nos enteramos porque Gema López hizo público en 'Sálvame' un mensaje que Patiño le había enviado cuando descubrió quién era su compañero de vuelo:

Le escribió Patiño a López

Momentos después, en Twitter, el programa escribió que Patiño estaba en el avión con alguien que "odia" y ella, molesta, negó la mayor, dijo que no odiaba a nadie y remarcó que sólo le había mandado un mensaje a una amiga y que esta lo había hecho público sin su consentimiento. Es decir, que Gema López había traicionado a María Patiño.

LA EXPLICACIÓN DE MARÍA PATIÑO

El miércoles 7 de junio de 2017, Patiño regresó a ‘Sálvame diario' para aclarar todo lo sucedido y dejó claro que sí, que había estado mal pero no por los motivos que todos pensábamos:

Me he ido especialmente agotada esta semana, por situaciones que no tienen nada que ver con lo que ha pasado últimamente en el programa.

Al primero que vi en el aeropuerto es a Kiko Rivera y me hundo. No por él, sino porque sé lo que significa que vaya Kiko Rivera a Punta Cana, es decir, que va haber prensa. No es la primera vez que me pasa pero en ese momento no quería.

Cuando salgo del avión , enciendo el móvil y me encuentro el tuit del programa que dice que María Patiño se ha encontrado en el avión con alguien que odia. Yo no entiendo nada y lo primero que hago es ver si hay alguien en el avión al que no he visto. Porque yo no odio a Kiko Rivera. No es un sentimiento que yo tenga. Y si le escribí eso a Gema fue porque no quería prensa en mis vacaciones.