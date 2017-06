Jorge Javier Vázquez se muere de la rabia cuando Diego Matamoros saca a la luz los trapos sucios de 'SV2017': "¡La has cagado!"

La del 8 de junio de 2017 fue una gala tensa y cargada de sorpresas. La dirección de 'Supervivientes 2017' está en entredicho. Diego Matamoros se enfrentó al programa y al mismísimo Jorge Javier. Por otro lado, Bigote fue desterrado, lo que supone un duro golpe para su novia, María Teresa Campos.

ADIÓS A BIGOTE

¿Hay tongo en 'Supervivientes'? Eso es lo que piensan muchos espectadores, algunos concursantes y, suponemos, es lo que quiere creer María Teresa Campos. Y es que el 8 de junio de 2017, Bigote Arrocet fue expulsado después de que su novia rogase por su salvación.

El domingo 4 de junio de 2017, una convaleciente María Teresa Campos habló 45 minutos en el debate de 'Supervivientes' para, con la lástima, pedir a su público que salvara a Bigote Arrocet.

Debe ser que los fans de la matriarca de las Campos no son tantos porque, al final, el 8 de junio de 2017, Bigote fue expulsado. Bueno, en realidad fue desterrado al palafito, lugar en el que los concursantes menos votados acuden para quedarse, como mínimo una semana más. Eso sí, solos y aislados (esto es un truco del programa para no dejar escapar a los supervivientes más potentes y caros).

DIEGO MATAMOROS PONE EN ENTREDICHO AL PROGRAMA Y JORGE JAVIER SE ENFADA

Desde hace semanas, la familia Matamoros está enfadada con la dirección de 'SV2017'. Según Kiko Matamoros, hay trato de favor para con algunos de los concursantes, mientras que su hija, Laura, no está siendo cuidada por el concurso.

Tanto Kiko como su hijo Diego consideran que, primero, que de Laura no se está haciendo demasiada ‘publicidad'. No se sacan tantos vídeos de ella como de otros concursantes.

Además, Kiko no ha sido convocado a los debates del show, y se queja de que su hija no tiene los suficientes defensores en plató.

Y por si esto fuese poco, Diego se quejó, durante la última gala, que el programa no le haya dejado ir a Honduras para visitar a su hermana mientras que hay otros concursantes que han recibido llamadas, visitas...

Según Diego, es él quien figura en el contrato para ir a Honduras pero al final, la productora prefirió que fuese otra hermana suya puesto que:

La productora me dice que no me quieren a mí porque estoy muy visto.