¡Miedo! Se destapa la homofobia dentro de 'Sálvame'

Hasta la homofobia se ha convertido en una trama dentro de 'Sálvame'. Durante días, el programa ha intentado enganchar a la audiencia para desubrir qué colaborador se había burlado de la sexualidad de una de sus compañeras, Chelo García Cortés. Y el culpable es el que ya sabíamos... José Manuel.

El miércoles 6 de junio de 2017, Kiko Hernández informó que un colaborador de 'Sálvame' había escrito mensajes con chistes homófobos burlándose de la también colaboradora del programa, Chelo García Cortés.

Los directivos del programa hicieron lo que mejor se les da: hace mucho con muy poco. Por ello, se inició la llamada 'caza del homófobo' y durante un par de días se fue eliminando a posibles culpables hasta que el 8 de junio de 2017 la lista se redujo a dos personas: Lydia Lozano y Jesús Manuel. Uno de los dos fue el que se había reído de la periodista por su sexualidad.

Paz Padilla concedió entonces a ambos 'acusados' un minuto de defensa. Lydia decidió no hablar y Jesús Manuel , sin embargo, sí dijo:

Si sale el nombre que se presente el mensaje y daremos nuestras explicaciones. Nunca me ha interesado con quién se acuesta un compañero, a quién vota o su creencia religiosa. Me podría mofar de muchas cosas pero de eso no. Y quiero que se demuestre y que se diga el día"

Con esto, Jesús Manuel se había delatado a sí mismo. Y efectivamente, el que había mandado mensajes homófobos sobre Chelo había sido él, el colaborador que más ha traicionado y que peor se lleva con sus compañeros.

Kiko Hernández explicó lo que había pasado:

Hace dos semanas Jesús Manuel dijo que no se fía de mí porque soy deshonesto. Digo yo a raíz de esto: Vamos a ver por qué soy deshonesto y por qué no te vas a reír de mí. Y buceando y revisando mensajes vi uno en el que se descalificaba a Chelo García Cortés

El mensaje en cuestión databa del pasado 2 de julio de 2015, cuando Jesús Manuel contaba a Kiko que Chelo le había pedido una nueva caja de vitaminas. Hernández escribió:

A lo que Jesús Manuel respondió:

Tras escuchar esto, la propia Chelo rompió a llorar y dijo entre sollozos:

Bromitas las justas. Visto como me da la gana, me calzo como me da la gana y sigo siendo una mujer de los pies a la cabeza

Me llamo Chelo García cortés, tengo 65 años, me acuesto con quién me da la gana... ¡y soy una mujer!