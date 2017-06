El inesperado ataque de Jorge Javier a Bigote Arrocet: "No merece ganar"

María Teresa Campos debe de estar que trina contra Jorge Javier Vázquez después de que el 13 de junio de 2017, el presentador de 'Supervivientes' argumentase por qué Bigote Arrocet no debería ganar el concurso.

Ese día, durante la gala 'Supervivientes. En Tierra de Nadie', apareció por primera vez como colaboradora, Sofía Cristo.

La hija de Bárbara Rey, como nueva comentarista dio su opinión sobre el reality y sorprendió a todos al declarar que su favorito para ganar es el que menos está aportando dentro de la isla, Bigote Arrocet.

Sofía argumentó que Bigote le gustaba porque ahora estaba atravesando un momento muy espiritual en su vida y se siente identificada con el humorista (¿será que la DJ piensa que ser espiritual significa ser vago?).

Pero Jorge Javier contraatacó y , por primera vez, se mojó sobre un concursante y dijo que Bigote, bajo ningún concepto, no debería ganar ‘SV2017':

Yo creo que Edmundo no está concursando en 'Supervivientes'. Cuando venga aquí tendremos la oportunidad de decírselo. Si él quería hacer esto, el sitio adecuado no era un programa de televisión

Pero Sofía argumentó que:

Hay que sacar una perspectiva diferente de cada concursante.

Aunque en otra cosa, Cristo tenía razón: Para ella, Bigote da mucho contenido al programa. Es verdad, pero no como concursante sino como novio de María Teresa Campos. Él, en la isla no hace nada pero se habla mucho de él fuera. Eso está bien pero no merece ganar.

Por otro lado, Edmundo sigue en shock tras la llamada de su querida María Teresa el domingo anterior durante el 'Debate de Supervivientes'.

Según el humorista: