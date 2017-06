El ofensivo cabreo de J.J. Vázquez al recibir un premio LGTB: "Es un coñazo. No lo quiero"

Fue algo sorprendente, innecesario y tenso. El 15 de junio de 2017, Jorge Javier Vázquez fue sorprendido en ‘Sálvame' con el Premio Triángulo 2017, que reconoce la labor de personalidades y organizaciones en favor de los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Lo chocante es que el presentador, en un principio, se negó a aceptar tal reconocimiento e incluso se enfadó.

A mitad de la tarde del 15 de junio de 2017, 'Sálvame' conectó en directo con la Caja de Música de Centro, espacio que acogió la ceremonia de entrega de los premios Triángulo, concedidos por el COGAM, Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de la Comunidad de Madrid.

El colectivo pretendía premiar a Vázquez por su labor a la hora de visualizar y "normalizar" la homosexualidad. Pero todo se torció cuando el presentador de la gala, tras alabar la figura del presentador, dijo que el suyo había sido un premio 'polémico'.

Entonces, a Vázquez se le cambió el rostro y dijo:

Basta. No. Ya no lo quiero. Estoy de los premios polémicos hasta aquí. Es un coñazo. Quiero que me den un premio que nadie discuta. No tengo tantos premios pero prefiero que no me los den, así no hay polémicas. Esto es un coñazo, de verdad. Así no. Cuando a uno le dan un premio, todo el mundo debería aplaudir. Estoy en contra de que la gente se posicione en contra de los premiados.