¿Es un hipócrita Frank Cuesta por decir que 'La Isla' es una "puta vergüenza"?

Frank Cuesta ha vuelto a crearse enemigos pero esta vez parece que con razón. El presentador de 'Wild Frank' (Discovery), ha arremetido contra el programa de laSexta, 'La isla' por mostrar la muerte de un caimán. Pregunta: ¿Por qué no se queja de que en 'Supervivientes' se coman peces?

El miércoles 14 de junio de 2017, en 'La Isla', vimos cómo los concursantes, muertos de hambre, se hacían con un caimán, lo destripaban y se lo comían.

Entendemos que se trata de un reality de programa de supervivencia extrema, que esa es su gracia y su virtud, que se intenta obtener verdad, pero mostrar una escena como esa es intolerable. Es un programa de televisión, no hace falta llegar a ese extremo. ¿O sí? Ahora que lo pensamos, en 'Supervivientes' se pasan el día pescando , destripando y zampándose peces y nadie dice nada. ¿Por qué un pez es menos que un caimán?

Uno de los que se enfadó, mucho, contra el programa de laSexta, fue el aventurero Frank Cuesta, quien colgó un vídeo tremendo en Youtube titulado: Todo vale por la puta audiencia.

Yo hay cosas que no entiendo, de verdad. Y cuando en 2017, para conseguir audiencia, hay que matar animales, es que las cosas están muy mal.

Yo pensé que ya no veríamos cosas como la televisión que hacía Bear Grylls, el cual allá donde iba, mataba lo que se le ponía delante por la audiencia.

Sé que hay una escala de valores y que va a salir mucha gente diciendo ahora que yo me los como. Mira, cada uno que defienda el mundo como quiera, y a mí cuando me parece algo mal, me parece fatal, y a mí me parece una puta vergüenza que se haga el programa donde se sabe que se va a conciencia a matar animales para conseguir la audiencia.