Ya no hay marcha atrás: La doble cara de la ambiciosa Carmen Borrego sale a la luz

Es lo que tiene la fama. Cuanto más popular eres, más ataques padeces. Es lo que le ha pasado a Carmen Borrego. A la hermana de Terelu, que ahora se pasea como una auténtica estrella por los pasillos de Telecinco, se le está viendo el plumero. Y es que se ha creado una dura enemiga, Mila Ximénez.

La historia viene de lejos, de cuando Mila Ximénez destapó que Carmen Borrego, en una conversación privada, había criticado al novio de su madre, Bigote Arrocet.

Las Campos quieren vendernos la idea de que son una familia unida, de que dentro de su casa sólo hay felicidad y de que Bigote encajan con ellas de maravilla. Pero esa ilusión es falsa. Se nota demasiado no sólo que las hijas no aguantan al nuevo novio de mamá, sino que entre las hermanas no hay, lo que se dice, buena sintonía.

Y es que desde la emisión del reality de 'Las Campos', la hija menor, Carmen Borrego, ha crecido como la espuma en Telecinco. Ahora es colaboradora de 'SV2017' y dicen las malas lenguas, Terelu siente que su hermana le está quitando protagonismo.

Pero la Carmen divertida y sincera que vimos en su reality, es ahora un personaje gris, siempre amargado y a la defensiva. Y por si esto ya no fuese suficiente para dañar su imagen, Borrego se ha ganado a la peor de las enemigas: Mila Ximénez.

Cómo decíamos, Mila destapó la verdad de Carmen y tanto ella como Terelu negaron la evidencia, lo que provocó que Ximénez y Campos rompiran su relación amistosa.

Pero el martes 13 de junio de 2017 la guerra se encrudeció. Mila acudió como colaboradora a una gala de 'SV' y tanto Carmen Borrego como Rosa Benito (ambas tertulianas del show desde el principio) se negaron a acudir al programa para no coincidir con su ‘enemiga'.

El jueves 15 de junio, Mila contestó a ambas en 'Sálvame' y, de nuevo, dejó en evidencia a Carmen Borrego: