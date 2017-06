El desnudo integral y los pensamientos suicidas de Mercedes Milá que dejaron perplejo a Jesús Calleja

Podrá haber metido la pata muchas veces; es soberbia, imparable y en ocasiones, mal educada, pero es incuestionable que Mercedes Milá es una bestia televisiva única. El 18 de junio de 2017 volvió a demostrarlo en 'Planeta Calleja', donde habló de todo e incluso se desnudó completamente en pleno Ártico.

Elsa Pataky, Risto, Jorge Javier Vázquez y, ahora Mercedes Milá. Sin duda, la presente está siendo una de las mejores temporadas de 'Planeta Calleja' (el que sin duda es, junto a 'First Dates', el gran formato de Cuatro). Y sin duda, uno de las entregas más esperada fue la que vimos el 18 de junio de 2017. Y lo mejor es que no decepcionó.

No hubo sorpresas. Merecedes Milá fue Mercedes Milá. Lo dio todo. Todo. Desde confesiones íntimas y personales hasta mostrarnos su cuerpo en pleno círculo Polar Ártico.

Milá y Calleja se metieron bajo el hielo de un glacial a través de un túnel que habían abierto para hacer estudios. Y como no podía ser de otra manera, la presentadora volvió a hablar de la depresión que tuvo mientras presentaba 'GH' y por qué decidió abandonar el famoso reality de Telecinco:

Yo llegaba al plató de 'GH 16' de milagro. Allí empezaba a tranquilizarme, y se me olvidaba mi depresión, que lloraba todos los días, ni me quería levantar de la cama. Ni yo misma me reconocía.

Cuando estuve mal en 'Gran Hermano', el 15 y el 16, llegaba a Telecinco como si no me hubiera pasado nada en toda la semana, pero luego todo el esfuerzo realizado para hacer el directo, era como si pagara una factura altísima: Tenía miedo, pensaba que no lo podría hacer, la semana que viene no podré, no dormía...

Pero cuando Milá dejó boquiabierto a Calleja fue en el momento en el que la presentadora confesó entender a los que deciden quitarse la vida.

La gente tiene que saber que hay unos límites en la química del cerebro, que si te pasas de rosca creyendo que puedes: sin dormir, comiendo mal, no haciendo el deporte que tienes que hacer, trabajando más allá de lo que tu cuerpo puede aguantar, un buen día te vienes abajo, porque es como si te quedaras sin batería. Por muy negro que sea, porque yo lo he visto tan negro, que te voy a decir una cosa que no he dicho nunca: hubo un momento que pensé que prefería morirme a seguir así. Entendí a los que deciden quitarse la vida, porque el sufrimiento es tanto que no lo aguantaba ni un minuto más. Por eso decidí no hacer más 'Gran Hermano'.

Pero claro, Milá ya está mejor y por eso, al ser preguntada si volvería a presentar el reality, la catalana dijo que:

No voy a volver a 'Gran Hermano'... de momento.

Ese "de momento", debe de haberse convertido en la peor pesadilla de Jorge Javier Vázquez, el sustituto de Milá en 'GH' y presentador de la edición menos vista del concurso.

MILÁ Y EL PENE DE NACHO VIDAL

En un momento dado, el aventurero quiso saber sobre la experiencia de Milá con el actor porno Nacho Vidal y la periodista confesó cómo investigó acerca del tamaño de su pene.

Vidal le dijo a Milá que su miembro tenía la medida exacta de un vaso de tubo normal y, desde ese día, Mercedes no ha vuelto a beber nunca más en un vaso de esos.

EL DESNUDO INTEGRAL DE MERCEDES MILÁ

Pero el momento por el que esta entrega de ‘Planeta Calleja' será recordada fue aquel en el que Mercedes Milá se dio un baño en aguas del Ártico que estaban a cero grados bajo la mirada de Calleja, que alucinaba con el valor de la presentadora. Pero esto no fue todo, pues al salir del agua Mercedes se quitó el bañador y mostrando todos sus encantos.