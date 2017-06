Bea y Rodri ('GH17') se desnudan completamente y ponen a parir a Jorge Javier Vázquez

Es uno de los posados más impactantes de la temporada. Bea, ganadora de 'GH17' y su novio y también concursante en la misma edición, Rodrigo, se quitan la ropa para 'Primera Línea' y hablan del programa, de lo poco que les gustó Jorge Javier Vázquez como presentador y, por su puesto, de sexo.

Rodrigo y Bea fueron los concursantes más populares de la 17ª edición de 'Gran Hermano'. Ella ganó el concurso y conoció en él a su actual pareja, con la que comparte el reality 'Rodéanos', en MTMAD.

Sus comienzos no fueron fáciles. De hecho, y aunque terminaron juntos en la casa de Guadalix, Rodri siempre declaró que Bea no era su tipo y que lo suyo no tenía futuro. Todo lo contrario. Ahora juntos forman toda una marca televisiva que han querido explotar posando desnudos para la revista 'Primera Línea' y concediendo una explosiva entrevista a Quique Jiménez, alias Torito.

Para empezar, hablan del programa y del presentador que les tocó a ellos, Jorge Javier Vázquez, quien se hizo al frente del programa en su edición tras 15 años en los que lo presentó Mercedes Milá.

Tanto Bea como Rodri coinciden que Vázquez no era el adecuado para conducir el reality:

Toda la vida viendo el programa con ella y se te queda la espinita de preguntarte por qué nuestra edición fue con otra persona.

Sus compañeros de 'Gran Hermano' tampoco se libran de sus disparos. Bea, por ejemplo, dice:

No voy a ayudar [a Alain] en su proyecto de comedor social, porque me ha defraudado bastante. Candelas se cree Britney Spears.

Y pronto pasan al tema del sexo y de si tuvieron o no relaciones dentro del reality:

Hicimos algún pajote y algún movimiento de dj debajo de las sábanas, alguna masturbación por ambas partes.

Y sobre su intimidad actual, Bea confiesa: