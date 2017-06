El pasado televisivo de un jovencísimo Kiko Hernández que te dejará helado

Hasta ahora, todos pensábamos que la carrera televisiva de Kiko Hernández arrancó en 2002 cuando participó en 'Gran Hermano 3', pero no es así. Ahora se ha destapado que el actual colaborador de 'Sálvame' había aparecido siete años antes, en 1995, en un programa de T5 hablando de política.

A Kiko Hernández no le gusta que le recuerden su pasado en 'Gran Hermano 3'. De hecho, cuando en 'Sálvame' se lo han recordado o han querido mostrar imágenes suyas de esa época, él se ha puesto a la defensiva. Por esto no sabemos cómo habrá reaccionado cuando, el 19 de junio de 2017, la web de T5 recuperó la primera aparición televisiva del famoso colaborador. (La página, por cierto, ya no está disponible).

Sucedió en 1995. Kiko tenía 18 años y colaboró en el programa '¿De qué parte estás?' que presentó José María Íñigo en el canal de Mediaset entre 1994 y 1995.

En una de las entregas del programa, un jovencísimo Kiko Hernández se atrevió incluso a dar lo que el definió como una " exclusiva" sobre la detención de Luis Roldán, director de la Guardia Civil, en Bangkok (Tailandia).

Creo que la policía ha pactado con él detenerle.

Dijo Hernández. ¿Tenía esa información un joven de 18 años? ¿Quería ser una especie de 'Pequeño Nicolás'?