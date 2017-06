Blanca Suárez vuelve liarse: "El feminismo es una moda, ahora incluso hacemos camisetas"

Pobre Blanca Suárez. Pobre. No sabemos si lo que tiene es miedo a las polémicas, que se hace un lío o simplemente que el suyo no es el don de la palabra. La protagonista de 'Las chicas del cable' (Netflix) ha vuelto a hablar de feminismo y lo ha hecho de manera poco acertada.

El 19 de junio de 2017 Blanca Suárez fue una de las grandes galardonadas de los Premios Internacionales Yo Dona. La actriz decidió donar el importe del premio a la Fundación Anar que se dedica a intentar erradicar el bulliying y la violencia de género en niñas y adolescentes.

En una entrevista a Europa Press publicada el 20 de junio de 2017, la protagonista de 'El internado' o la película 'El bar', habló de feminismo y dijo:

Estoy absolutamente de acuerdo en que es una moda, creo que ahora mismo hasta hacemos camisetas, creo que esto es algo que está muy bien que cobre fuerza porque nunca está de más en temas que no terminan de resolverse del todo, aunque se ha avanzado mucho, prefiero ver esa parte pero creo que esto viene de hace años, por muy de moda que esté ahora, pues lleva muchos años.

Obviamente, el titular de "el feminismo es una moda" es poco certero pero intentemos traducir. Si se lee toda la respuesta y se pone en contexto, la actriz quiere decir, o eso esperamos, que está muy bien que ahora se hable mucho de los derechos de la mujer aunque sea un problema histórico. Que nunca está de más que se incida en estas cosas y que se haga ruido.

Pero las modas son pasajeras, ¿significa esto que el feminismo también lo es? No lo sabemos. Es que realmente nunca sabemos lo que quiere decir Blanca Suárez cuando habla de feminismo.

Repasemos los hechos. No es la primera vez que la actriz se emte en una polémica por hablar de la igualdad entre hombres y mujeres.

En mayo de 2017, en una entrevista para la revista Woman, Suárez dijo:

Tengo un poco de conflicto con ese término. Porque creo que la definición de feminismo es igualdad. Yo me considero una persona para la que es básico y un punto de partida de cajón la igualdad a todos los niveles. Yo quiero igualdad, quiero ser exactamente igual a un hombre. Yo he conseguido mi 'parcelita' de derechos y los demás la respetan

Lo que dice está muy bien pero ¿por qué tiene "conflicto" con el término feminista? ¿Tiene miedo de que la relacionen con una feminazi?

Hay más. En abril de ese mismo año, en una entrevista para El Mundo en la que promocionaba la serie 'Las chicas del cable' (en la que un grupo de mujeres lucha por sus derechos en los años 20), Blanca Suárez volvió a ser ambigua.

Para empezar, la actriz dijo:

No creo que la serie haya sido concebida con ese lema de feminista.

Pero acto seguido, resaltó que:

El feminismo se podría considerar un personaje más de la serie. Una de las motivaciones y hándicaps que tienen los personajes es la lucha por la igualdad laboral, humana, en todos los aspectos del trabajo y de la vida.

¿En qué quedamos? ¿La serie es feminista o no? ¿Por qué se lía tanto con este tema? De acuerdo que cuando se habla de ciertas cosas hay que andarse con mucho cuidado por aquello de la dictadura de lo políticamente correcto pero tal vez éste no sea el problema de Blanca Suárez. Puede que, simplemente, no sepa decir lo que quiere decir. O que no sabe lo que dice.