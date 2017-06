El shock de Amor Romeira ('GH9'): "La mujer que me apuñaló ha aparecido muerta"

Amor Romeira, famosa ex concursante de 'Gran Hermano 9' ha dado una impactante noticia en Instagram. La mujer que la agredió en 2012 a la salida de una discoteca ha muerto en la cárcel.

En enero de 2012, Amor Romeira tuvo que ser hospitalizada tras ser apuñalada con una navaja a la altura del abdomen a la salida de una discoteca en Fuerteventura.

La joven fue atacada primero dentro del local por una chica que le pegó un empujón y un golpe en la cabeza. Ya fuera de la discoteca, Amor se encaró con esa misma persona y, de repente, la agresora se abalanzó sobre la ex concursante y la apuñaló en el lado izquierdo del cuerpo, desde la altura del corazón hasta el abdomen.

Amor fue dada de alta tras recibir 21 puntos de sutura.

Han pasado cinco años y el 20 de junio de 2017, Romeira colgó un mensaje perturbador en su cuenta oficial de Instagram:

Mis amores, mi gente de Instagram, ustedes saben que yo lo comparto todo: lo bueno, lo malo, mis cabreos, mis emociones, mis alegrías. Hoy he recibido una noticia que no es buena. Cuando la recibí me quedé en shock. Ni me alegró ni me puso triste.