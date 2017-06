La dirección de 'Sálvame' amenaza a Mila Ximénez por criticar a... ¡Toñi Moreno!

En 'Sálvame' se enorgullecen de poder decir lo que quieran y contra los que quieran, pero todos sabemos que no es así. El 21 de junio de 2017, Mila Ximénez pagó las consecuencias de la censura de T5 al meterse con Toñi Moreno.

Todo comenzó el domingo 18 de junio de 2017 cuando Chayo Mohedano, hija de Rosa Benito, y desaparecida de la TV desde hace años porque su marido había denunciado a varios directivos de T5, apareció como entrevistada en 'Viva la vida', el nuevo programa de la cadena para el fin de semana.

Es bien sabida la enemistad entre Mila Ximénez y la familia Mohedano, por eso, el 21 de junio de 2017, la colaboradora de ‘Sálvame' cargó duramente contra Chayo por la entrevista que había concedido a ‘Viva la vida' en la que la presentadora, Toño Moreno le preguntó cómo se sentía después de tanto tiempo fuera de Telecinco y a quién de las personas que conforman la cadena le daría veneno.

Esta pregunta se la tomó Mila Ximénez como algo personal, y no sólo cargó contra Chayo, sino contra Toñi Moreno por hacer una pregunta tan capciosa.

Pero justo cuando Mila acababa de comenzar su discurso contra Toñi Moreno, el director de ‘Sálvame' le prohibió continuar. Tal y como dijo Ximénez, la estaban "regañando".

La situación es extraña porque en 'Sálvame' han cargado contra mucha gente supuestamente intocable. Desde María Teresa Campos (que otrora fue la gran reina de la TV) hasta Ana Rosa Quintana. Pero en este caso, puede que no quisieran criticar, no tanto a Moreno, como a 'Viva la vida' un programa que acaba de empezar en T5 y que necesita del todo el impulso de la cadena.

Eso sí, Mila sí se despachó a gusto contra Chayo, a la que le mandó varios recados:

La primera que empieza esta guerra, querida, eres tú. La primera que empieza a poner verde a este programa, a nosotros, a los directores, a la cadena, al público, a la silla y a lo que comemos has sido tú, durante años, contra mí, contra Kiko Hernández y todo lo que se meneaba.

Tú has comido de mamá, y, realmente, si sois una familia tan unida y os queréis tanto, yo tengo mucha información que no tendría por qué tener. A mí me parece muy bien que os lavéis la careta, pero lo que habéis sido durante mucho tiempo ha sido un circo entre vosotros.