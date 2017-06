El extraño y grave ataque de ansiedad de Oriana Marzoli en ‘SV2017’

Oriana Marzoli se ha marcado 'un Oriana Marzoli', es decir, que ha vuelto a abandonar 'Supervivientes', tal y como hizo en la edición de 2014, cuando fue concursante de pleno derecho. Y es que lo raro es que ahora sólo estaba de visita por una semana pero no ha podido más y, con un ataque de ansiedad incluido, se ha marchado.

Oriana fue a 'Supervivientes' en calidad de 'fantasma del pasado' con la intención de demostrarse así misma que podía aguantar una semana en la isla y quitarse la espinita de haber abandonado en la edición del 2014 tras solo cuatro días de concurso.

Lo de mandar a Oriana a la isla parecía una buena idea. La joven ha demostrado ser una gran polemista y, además, sólo iba a estar una semana. ¿Qué podía ir mal? Pues lo que ya había ocurrido tres años antes, que Oriana es una chica 'urbanita', le pones más de tres árboles y un par de lagartos y se agobia.

De hecho, el 25 de junio de 2017, tras cuatro días de concurso, la joven se vino abajo y le dio un ataque de ansiedad brutal y, de exagerado, sospechoso.

Esto es para verdaderos supervivientes, no para gente como yo. Es que no tenía que haber venido. Me doy veinte veces contra la misma piedra. Supervivientes es la peor experiencia de mi vida. Yo estoy hecha para trabajar en un plató, no estoy hecha para estar en la naturaleza.