¿Por qué Vasile sigue pagando a Toño Sanchís después de quedar como un estafador y de humillar a Toñi Moreno?

Un juez ha dictaminado que le debe dinero a Belén Esteban. Se podría decir que la estafó. Su comportamiento, antes y después de la sentencia, ha sido agresivo, intolerante. Ya no goza de la presunción de inocencia ¿Por qué en T5 sigue contratando a Toño Sanchís?

Sanchís se ha pasado un año entero defendiendo su inocencia ante la acusación de hablarle estafado a su ex representada, Belén Esteban. Pero el problema del representante no ha sido su discurso, que también, sino sus formas.

En cada aparición pública, él mismo se ha retratado. No ha nacido con el don de la palabra, y se ha mostrado violento, rencoroso, prepotente y poco receptivo.

Pero el jueves 22 de junio de 2017 la vida de Toño Sanchís cambió. Ese día se conoció la resolución de la sentencia del juicio en la que se le daba la razón a Belén Esteban. Toño se había quedado con dinero que no le pertenecía y Toño tenía que pagar.

Hay una condena en firme y aun así, Toño Sanchís sigue apareciendo en T5. ¿No debería la cadena no dar voz a un personaje así? Puede ser, pero si Vasile cerrase el grifo a todos los personajes con problemas legales, serían muchos los que se irían a la calle.

El caso es que Toño está desatado y rabioso. Un día después de saberse la sentencia, cargó violentamente contra un reportero de 'Sálvame' y declaró en el programa de Ana Rosa que iba a recurrir en segunda instancia.

Teniendo en cuenta, que Toño colabora en 'A.R', la productora de este programa, Cuarzo, invitó al representante a sentarse en ‘Viva la vida', el nuevo magazín de las tardes del fin de semana en T5.

Se suponía que Sanchís era un reclamo perfecto para un programa que, desgraciadamente porque es muy bueno, no termina de funcionar. Pero lo que nadie podía esperar, o tal vez sí, es que Toño se comportase de la forma que lo hizo.

Desde el comienzo, se notaba que Sanchís estaba a la defensiva. No dejaba hablar a la presentadora, Toñi Moreno, y le contestaba casi a gritos.

Tras decir que no piensa devolver el dinero (600.000 euros), Toño cargó (por enésima vez) contra su ex representada.

Moreno, que se comportó de manera impecable, directa y sin rodeos, le preguntó a su invitado si se había aprovechado de Belén cuando estaba enferma (por las drogas) y Toño se puso incomprensiblemente violento:

Como ella decía, estaba drogada, pero no era tonta.

Yo eso lo he vivido y sí, me parece una crueldad de pregunta, fue ella la que me pidió cambiar los porcentajes porque estábamos ganando mucho y pensaba que era lo justo.