Mila Ximénez deja sin palabras a Terelu Campos: “¡Me revuelve las tripas el cinismo y la falsedad!”

El 26 de junio de 2017 vivimos en 'Sálvame' la enésima discusión entre Mila Ximénez y Terelu Campos por culpa de la hermana de ésta, Carmen Borrego. Pero lo que diferenció esta bronca de otras muchas fue , primero, que Terelu respondió a su compañera y que, segundo, reconoció, por fin, que había criticado al novio de su madre, Edmundo Arrocet.

Un día antes, Edmundo Arrocet se había derrumbado en el plató del 'Debate de Supervivientes' contando cómo fue el momento en el que se enteró que su pareja, María Teresa Campos, le contó que se está recuperando de un ictus. En ese momento, Carmen Borrego, colaboradora del programa e hija de Teresa, protagonizó un emotivo momento abrazando a Edmundo.

El gesto de cariño de Borrego hacia el novio de su madre fue muy criticado al día siguiente en 'Sálvame', por Mila Ximénez. La colaboradora piensa que Carmen actuó con "falsedad" y "cinismo" porque sabe a ciencia cierta que la hija menor de María Teresa Campos "pone a parir" a Edmundo.

Las tripas se me revuelven, si tan buen tío es ¿cómo lo juzgasteis tan mal? ¿Cómo me hicisteis un perfil de un Edmundo vago y poco empático? Y no sólo me lo habéis dicho a mí, si no a muchos compañeros. Se me revuelven las tripas con el cinismo y la falsedad.