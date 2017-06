Nunca hemos visto a Jorge Javier Vázquez tan rabioso: "Toño Sanchís es tóxico, nocivo y está hundido"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a atacar a Toño Sanchís pero esta vez de forma más tajante. El presentador de 'Sálvame' ha narrado cómo vivió él el juicio de Belén Esteban contra su exrepresentante y qué le parece la resolución.

El jueves 22 de junio de 2017 se conoció la sentencia del juicio de Belén Esteban contra Toño Sanchís. El representante había perdido y tenía que pagar todo lo que le pedía la demandante. Nada más saberse la noticia, en Telecinco no se habló casi de nada más.

El 27 de junio de 2017, Jorge Javier Vázquez le dedicó su blog semanal de la revista Lecturas a Toño Sanchís. El presentador de 'Sálvame' comienza narrando cómo vivió la resolución del juicio de su compañera y amiga:

El miércoles por la noche les pregunté a Mila Ximénez y a María Patiño por el juicio de Belén. Estaba inquieto, tenía ganas de que se resolviera aunque me provocaba nerviosismo que Belén no ganara por goleada. Porque no le servía ganar, necesitaba machacar a Toño para que el exrepresentante no tuviera ni un leve asidero para seguir sacando a pasear su caradura. Porque lo que lleva haciendo Toño Sanchís en los últimos meses no tiene otro nombre.