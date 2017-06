Celos y tensión entre los directores de 'Sálvame': Esta es la realidad de 'La fábrica de la tele'

El 29 de junio de 2017, Menchu González, directora de contenidos de la productora La Fábrica de la Tele publicó un vídeo en Instagram en el que vemos al director del Deluxe, Alberto, y los del diario, Raúl y David.

En el vídeo, los tres directores paseaban por la calle y se quejan de que a uno de ellos lo van a sacar más guapo que al resto ante las cámaras.





Este documento, que no deja de ser una anécdota, revela cómo funciona, por dentro, ‘Sálvame’ en concreto y 'La fábrica de la tele’ en general. ¿En qué programa de televisión se ha visto que los directores se preocupen por salir guapos ante la cámara? Para empezar, ¿desde cuándo los directores salen en televisión?

En La Fábrica de la Tele todos quieren su minuto de gloria. Todos. Hasta los que hacen las escaletas (recordemos que al que llaman 'escaleto' le dieron la oportunidad de presentar una sección aunque no duró mucho. Eso sí, él se dedica a posar en las redes desnudo y a considerarse una estrella de Internet).



El caso más sonado y escandaloso que demuestra la endogamia de esa empresa es el de Carlota Corredera. La que fuera directora de 'Sálvame' y luego del 'Deluxe’, pasó primero a ser colaboradora, luego presentadora y ahora la chica para todo en Telecinco.



David, Raúl y Alberto van por el mismo camino. Ya hasta hacen anuncios dentro del programa mientras que otros ocupan páginas de revistas (Raúl Prieto está saliendo con el arquitecto Joaquín Torres). Quieren ser famosos, de eso no hay duda y tienen el poder suficiente como para hacerlo.



Pero dentro de este grupo hay un problema. Ellos se creen que todo el mundo vale y es mentira. No nos pueden obligar a aceptar a gente que no tiene talento. Además, no hay sitio para todos. Algún día van a terminar 'apuñalándose' unos a otros.