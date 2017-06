¡Palazo a Paz Padilla y a Terelu Campos!: David Valldeperas es el nuevo presentador de 'Sálvame'

Giro sorpresa en 'Sálvame'. El viernes 30 de junio de 2017 no vimos ni a Jorge Javier, ni a Carlota, ni a Paz Padilla como presentadores. ni siquiera a Terelu Campos (que lleva años esperando la oportunidad). No, el elegido ha sido David Valldeperas, el hasta ahora presentador de Telecinco.

Si cuando decirnos que en 'La fábrica de la tele' tienen ansias de fama es por alguien. Ya lo vimos con Carlota Corredera, que pasó de ser directora de ‘Sálvame' a colaboradora, presentadora, y actual chica para todo (agotadora) de Telecinco (si hasta le han puesto su nombre a un vino).

Ahora, siguiendo los pasos de su compañera, le ha tocado el turno a David Valldeperas. El director de ‘Sálvame diario' nos sorprendió a todos el viernes 30 de junio de 2017 al hacerse cargo de la conducción del show ese día.

Carlota Corredera no había podido ir a trabajar porque estaba en una carrera solidaria en el circuito del Jarama. Pero es que tienen dos presentadores más: Jorge Javier y Paz Padilla. Él no suele trabajar los viernes porque los sábados presenta el 'Deluxe' pero no entendemos por qué no llamaron a Paz Padilla.

Pero la que tiene que estar rabiosa es Terelu, que otrora hubiese sido la elegida para sustituir al presentador de turno. Eso sí, ella ahora está ocupada en la promoción de su primera biografía.

De verdad, lo de La Fábrica de la tele es de estudio. No hay espacio para todos. Y no todos valen. De momento, a Valldeperas no se le ve suelto, más bien tenso. Se mete demasiado en los discursos de los demás y no sabe llevar el ritmo.