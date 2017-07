Las bragas de Blanca Suárez que dejaron atónito a Jesús Calleja

El 2 de julio de 2017 terminó la última temporada de 'Planeta Calleja' con una sorprendente invitada: Blanca Suárez. La actriz viajó junto a Jesús Calleja a Jordania y allí confesó intimidades secretas e incluso escandalosas.

El objetivo era llegar a la cima del Jebel Khasali, una montaña de más de 1420 metros de altura en el desierto de Jordania. Blanca Suárez lo consiguió, tras sufrir lo suyo, junto al aventurero y presentador Jesús Calleja.

Pero la aventura no era más que una simple excusa para que la intérprete se confesase como nunca lo ha hecho. Para empezar, admitió estar enamorada y feliz junto al también actor Joel Bosqued con el que lleva saliendo más de un año de relación y piensa que será para toda la vida.

Ante la pregunta de Jesús Calleja sobre la campaña de imágenes en bañador en la que se le acusaba de abusar del Photoshop, la actriz aclaró lo sucedido. Por exigencias del personaje en la película 'El bar' de Álex de la Iglesia, "adelgacé hasta 9 kilos".

Pero, eso sí, Suárez admitió que:

Todas las fotos de publicidad llevan Photoshop, pero eso no significa que se retoque a las personas. Se retoca la luz, la piel...

A veces te tienes que defender, las actrices no somos modelos. A mí me gusta mucho comer. Hay veces que como quinoa, pero otras me pido una pizza.