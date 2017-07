Bronca histórica entre Gloria Camila y Carmen Borrego en 'SV2017'

El domingo de julio de 2017, Gloria Camila pudo hablar de todo lo que no pudo hablar el jueves anterior, cuando regresó al plató de 'SV2017' tras ser expulsada del reality. Y ese día, durante el debate, no sólo habló de su familia sino de lo mal que se lleva con las Campos, algo que no gustó nada a Carmen Borrego.

El jueves 29 de junio de 2017 Gloria Camila regresó de Honduras como expulsada de 'SV2017'y su llegada fue muy comentada y polémica. Por un lado, su padre, Ortega Cano, fue a recogerla, al igual que su tía, Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, con la que tanto ella como Gloria Camila no mantienen relación.

Pero mientras que la hija de Ortega Cano habló solamente de su paso por el concurso en la gala del jueves, el domingo 2 de julio de 2017 en 'SV2017: Conexión Honduras' (lo que antes se llamaba Debate), la joven se extendió más y, entre otras cosas, habló de su hermana Rocío:

Muere mi madre y al cabo de un par de años deja de preocuparse por nosotros. No me lo explico. Si estás bien con mi padre y con nosotros, ¿por qué te distancias? Me sentí abandonada por ella. Me gustaría saber el por qué, pero tampoco es algo que no me deje dormir Me quise poner en contacto con ella pero me bloqueó.

GLORIA CAMILA CONTRA CARMEN BORREGO

Otro punto espinoso a tratar fue la supuesta rabia que Gloria Camila le tiene la María Teresa Campos y sus hijas (íntimas amigas de Rocío Carrasco). Según la joven:

Me he sentido mal tratada por la familia Campos. Lo que me molestó es el gesto que le hacen a mi padre. Cuando vi eso me dolió

Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos y colaboradora de ‘SV2017', aclaró- de malas maneras, como es habitual en ella- el "gesto" en cuestión (se trataba de una peineta que la presentadora hizo en 'Qué Tiempo Tan Feliz', después de un vídeo en el que aparecía Ortega Cano):

Me parece fuerte que tú te plantees la profesionalidad de María Teresa Campos. En mi familia jamás hemos hablado de ti. El corte de mangas no fue a tu padre, era a Jesús Mariñas (...). No sé qué te hemos hecho las Campos.

Aclarado esto, Gloria Camila le pidió disculpas a Borrego pero le aseguró que no entendía cómo no podía hablar con Rocío Carrasco sobre su familia cuando se supone que son tan amigas.