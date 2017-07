Sandra Barneda se cabrea y destapa lo ‘sucia’ y poco profesional que es la familia Matamoros

Ya sabíamos que casi todos los miembros de la familia Matamoros se mueven por y para el dinero pero su comportamiento está siendo tan descarado que lo único que hacen es echar piedras sobre su propio tejado. El domingo 2 de julio de 2017, Diego Matamoros no acudió a defender a su hermana Laura a en 'Supervivientes 2017', lo que enfadó a la presentadora Sandra Barneda.

El jueves anterior, Diego Matamoros pudo, por fin, visitar a su hermana en Honduras. Y decimos por fin porque los Matamoros, (padre e hijo) se habían quedado de que el programa no estaba cuidando de Laura y sí de otros concursantes (como Gloria Camila, por ejemplo, que había recibido varias visitas, llamadas...).

Pero lo que realmente les molestaba a Kiko y a Diego Matamoros es, según se especuló en 'Sálvame', que no cobrasen por su visita a Honduras cuando ningún familiar lo hace.

El domingo 2 de julio de 2017 tuvo lugar el 'Debate de SV2017' y todos los nominados tenían en plató a un defensor. Todos menos Laura Matamoros. Diego tenía que haber ocupado ese puesto pero, no se sabe por qué, no apareció. Ni él ni ningún otro miembro de su familia. Esto es lo raro porque Kiko, el padre, se había quejado en varias ocasiones de que el reality no le invitaba para hablar de su hija.

La ausencia de un defensor de Laura Matamoros ofendió a la presentadora del programa, Sandra Barneda, quien dijo:

El culebrón de la familia Matamoros es increíble. Al final yo me encuentro en el plató con una silla vacía, la de Laura Matamoros. A mí no me gusta que los nominados estén descompensados

Barneda no quiso explicar la ausencia de Kiko o de Diego pero le pidió a algún concursante que ocupase la silla del defensor de Laura. Al final, ese puesto lo ocupó, curiosamente, Nagore Robles, novia de la presentadora.

Una pregunta: ¿No se dan cuenta los Matamoros que con su actitud, lo único que hacen es perjudicar a Laura en el concurso?