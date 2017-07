Miguel Temprano estalla brutalmente contra el Orgullo Gay y contra Carmena: "Me cago en la puta madre de los que no respetan mi libertad de credo"

La celebración del World Pride 2017 en Madrid no ha contentado a todo el mundo. El periodista especializado en corazón, Miguel Temprano, ha cargado ferozmente contra la fiesta, contra Manuela Carmena por su gestión de la misma y ha aprovechado para atacar al colectivo gay y hablar de religión y credo.

Miguel Temprano, paparazzi y colaborador habitual de distintos programas del corazón, reside en Chueca, el céntrico barrio madrileño que el 1 de julio de 2017 se convirtió en el epicentro del World Pride, la mayor fiesta del colectivo LGTB.

Al día siguiente, en su cuenta personal de Facebook, Temprano se quejó abiertamente de lo sucia que se había quedado la ciudad tras la celebración del Orgullo y no dudó en atacar a la Alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Vuelta a Irún dejando un barrio de Justicia (Chueca) oliendo a pis y lleno de mierda. Carmena se nota que no sabe ni está preparada para dejar a Madrid en el lugar que le corresponde como Capital Europea y Capital Mundial por su oferta multicultural... Hoy el Ayuntamiento de Madrid tenía que haber guardado unos cientos de miles de euros para limpiar calles como el Paseo de Recoletos.; calles en las que permanecen sus jardines, a esta, llenos de litronas, vasos de plástico y basuras variadas. Seguro que en tu casa no huele a pis y caca... o pisas los condones usados. Y tampoco se han metido a follar en tu escalera, portal y ascensor... Hoy siento vergüenza como madrileño de que el SELUR no pueda dar de sí como la ciudadanía se merece. Para eso hay que pagar a los trabajadores y no gastarse todo el dinero en organizar la fiesta. ¿LUEGO QUIÉN LA RECOGE?