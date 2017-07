Terelu Campos, sobre el suicidio de su padre: "Lo odié con toda mi alma. Me desgració la vida"

Terelu Campos ha dado un paso más y ha publicado su primera autobiografía: ‘Terelu frente al espejo'. En el libro, compuesto por conversaciones entre la periodista y su compañero y amigo (especial), Kike Calleja, la hija de María Teresa Campos desvela los aspectos más oscuros de su vida tales como el suicidio de su padre.

Últimamente, si trabajas en ‘Sálvame' significa que te van a publicar un libro. La última en sumarse a esta moda ha sido la mismísima de Terelu Campos, quien en este mes de julio, ha sacado a la venta su primera biografía. Se trata, pues, de un documento especialmente morboso teniendo en cuenta el personaje que es aunque: ¿Hay algo que Terelu no haya contado aún sobre su vida? Al parecer sí.

Tal y como recoge Vanitatis, por primera vez, la periodista describe en su libro, y sin tapujos, el suicidio de su padre cuando ella tenía 18 años.

El título del capítulo dedicado a su progenitor es impactante: "Mi padre, un gran desconocido (te perdono, papá).

Horas antes él estaba aquí. No había ningún sobresalto en nuestras vidas. Mi hermana y yo estábamos en Málaga.

- No, esperaos que no me viene bien. Estoy bastante liad