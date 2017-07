Las dos caras de Belén Esteban: desagradecida con Paz Padilla y tremenda 'pelota' con Carlota Corredera

Hay una cosa que no se puede negar: A Belén Esteban se le nota todo. No puede mentir. Por ello, no nos puede pasar desapercibido su cambio de actitud ante los presentadores de 'Sálvame' que le caen bien y los que no.

El 3 de julio de 2017 ya nos dimos cuenta: a Belén Esteban no le cae bien Paz Padilla. Es innegable. -'Princesa destronada': las caras de asco de Belén Esteban cuando Paz Padilla intenta ser amable con ella-.

Fue ese día cuando la presentadora le pidió, de forma amable, que hablase de su triunfo judicial frente a Toño Sanchís pero recibió como respuesta monosílabos y caras de 'asco' por parte de la colaboradora.

Pero el 4 de julio de 2017 la historia cambió radicalmente. Ese día, la presentadora de 'Sálvame' era Carlota Corredera y a ella sí que le hace caso La Esteban. Demasiado.

Con Corredera, Belén es otra, se olvida de sus reparos y habla sobre todo lo que le preguntan. En realidad, estas son muy malas noticias para Paz Padilla. No cae bien en 'Sálvame' y todos sabemos el poder que tiene La Esteban dentro de 'La fábrica de la tele'. Además, hay que tener en cuenta que ya hay sobrecarga de presentadores. El viernes 30, por ejemplo, David Valdeperas se estrenó como conductor del programa, por lo que hay alguien que sobra y Padilla es la que peor encaja.

BELÉN ESTEBAN VUELVE A CARGAR CONTRA TOÑO SANCHÍS

Como decíamos, ese 4 de julio, ante Corredera, Belén habló. Habló mucho y volvió a cargar contra Toño Sanchís.

El representante, aunque ha perdido el juicio, sigue defendiendo su inocencia e insultando a la colaboradora. Pero la mal llamada 'princesa del pueblo', contraatacó: