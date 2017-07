¡Qué no se haga la víctima!: Ya sabemos el dineral que Belén Esteban le debe a Carmen Lomana

El 25 de junio de 2017, Carmen Lomana le dio un buen zasca a Belén Esteban, la misma que se pasa el día exigiéndole dinero a Toño Sanchís pero que que le debe a la empresaria 30.000 euros. Pero hay más. Días después, Lomana ha continuado con su linchamiento contra la mal llamada 'princesa del pueblo'.

El 22 de junio de 2017 Belén Esteban celebró por todo lo alto haber ganado el juicio contra su ex representante, Toño Sanchís. Este no quiere pagar los 600.000 euros que le debe y por eso ha recurrido la sentencia por lo que la colaboradora de 'Sálvame' se pasa el día gritando su ya famoso: "PÁ-GA-ME"

El 25 de junio de 2017, ya informamos de que Carmen Lomana, habitual, hasta hace unos años, de distintos show de Telecinco, arremetió contra Belén Esteban recordándole que en 2011 le ganó un juicio por calumnias y que aún no ha pagado las costas.- Demoledor 'zasca' de Carmen Lomana a la charlatana de Belén Esteban

Espero que Belen Esteban tenga suerte a la hora de cobrar a Toño. Yo gané un juicio en El Supremo a Belen y todavía no he cobrado las costas

Pero hay más. En días posteriores, Lomana ha seguido atacando a la ex de Jesulín de Ubrique, publicando más tuits reveladores y contestando a varios de sus seguidores.

Para empezar, Lomana asegura que ya no va a los plató de televisión de T5 porque la han vetado.

Jamás me pasarían, es más me han vetado por ganar el juicio y me dijeron: si hubieses perdido nos habrías dado días de gloria