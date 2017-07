Increíble ataque de Frank Cuesta contra 'A cara de perro': "¡El programa es una puta mierda!"

Después de defender públicamente al programa y al presentador, Frank Cuesta ha cambiado de opinión y ahora cree que 'A Cara de perro' (Cuatro) es una "puta mierda". La razón es que en la entrega emitida el 5 de julio de 2017, hubo un cambio de perro mientras se mostraba un rescate. Como dice el presentador de 'Wild Frank': todo por la puta audiencia.

Recordemos algo: el 19 de junio de 2017, después de que el presentador de 'A Cara de perro', Javier García Roche fuese detenido por presunta violencia de género, Frank Cuesta, conocido en el mundo televisivo por el programa 'Frank de la Jungla', defendió públicamente a su compañero, alegando que su vida personal no tiene nada que ver con la buena acción que hace para salvar animales.

Han pasado 15 días y la historia ha cambiado pero por otros motivos. El 6 de junio de 2017, Frank Cuesta colgó un vídeo en su canal de YouTube titulado: "Todo por la puta audiencia". En él, el aventurero denuncia algo que ocurrió en la entrega de ‘A cara de perro' que se había emitido la noche anterior.

Para Cuesta, lo que podría haberse quedado como una anécdota, ha pasado a ser algo más grave cuando la asociación, 'Amigos peludos', la misma con la que el programa se había puesto en contacto para realizar el mencionado rescate, hubiese publicado una carta en Facebook en la que denunciaba los hechos.

Dice Cuesta en su vídeo para acto seguido poner en duda la labor de Roche y cargar contra el programa:

Javier, te he defendido pero ahora no te puedo defender, aquí. O te la han colado, o la has cagado. O te han manipulado y es para que te vayas a tu casa y les mandes a tomar por el culo o tú eres parte de esto.

Y a continuación, Cuesta lee el comunicado de la asociación ‘Amigos Peludos' que está colgado en su página de Facebook:

TRISTES, DECEPCIONADAS, IMPOTENTES, ENFADADAS, UTILIZADAS...

OS CONTAMOS LA VERDAD SOBRE EL CASO DEL PELUDO DE FRAGA QUE HA SALIDO SUPUESTAMENTE RESCATADO HOY EN LA CADENA CUATRO, EN EL PROGRAMA " A CARA PERRO."

Si de algo nos caracterizamos desde que empezamos con esta asociación es por ser muy transparentes, de contar siempre la verdad, lo bueno y lo malo y con un par.

A última hora de esta tarde nos han avisado de que salíamos en el programa de televisión, "A Cara Perro, de la cadena Cuatro, pues lo grabamos en octubre del año pasado.

Vamos a explicar toda la verdad tal cual es, para que todos la sepáis.

En nuestra zona desgraciadamente tenemos casos muy difíciles de peludos asilvestrados, cimarrones y casos de abandono y maltrato muy crueles.

Llegó un punto en el que no éramos capaces de conseguir rescatar a unos cuantos y no porque fueran fáciles, si no lo logramos nosotras, es porque realmente es muy difícil.

Contactamos con la Asociación Aria, los cuales hacen rescates con unas jaulas enormes que nosotras no disponemos, y pensamos que quizás así, ellos con su experiencia, pudieran ayudarnos a sacarles de la calle y poder brindarles una segunda oportunidad.

Así que ellos accedieron ayudarnos y programamos un intenso fin de semana, el cuál os explicamos a todos. Incluso llegamos a crear un evento para recaudar dinero para ellos para la gasolina y demás.. este no tuvo éxito y recordamos que nuestra presi modo particular, pagó el hospedaje y muy orgullosa de hacerlo, pues estaba inpaciente y ilusionada de poder coger a todos los peludos que más lo necesitaban.

Programamos un intenso fin de semana, el cuál os explicamos a todos, donde teníamos previsto rescatar 14 peludos de diferentes pueblos.

Todo ya estaba programado, con sus horarios, todos con rutina y, 2 días antes, Aria nos preguntó si nos sabía mal que el programa de Cuatro viniera a grabarnos mientras hacíamos el rescate del Peludo de Fraga, que era el peor caso que teníamos.

A nosotras no nos importó para nada, nuestra única intención era sacarlo de la calle.

Este peludo llevaba vagando por el camino Giraba de Fraga 2 años, una vecina le ponía cada día a la misma hora comida, en el mismo lugar, cuando lo veía muy herido, incluso le administraba antibióticos y antiinflamatorios para el dolor recetados por el veterinario.

Este peludo tenía pánico a los humanos, no sabemos lo que llegó a sufrir y era imposible cogerle, parecía mentira que con sus cuatro patitas completamente cangrenas pudiera llegar a correr tanto, una vez corrimos hasta 15 km detrás de él y le perdimos el rastro, era muy listo, el miedo el había hecho listo.

El domingo por la mañana quedamos en Fraga para empezar el rescate, se montó las jaulas, esperamos como 3 horas detrás de unos cañizares, unas 20 personas, la señora como cada día, le puso comida dentro de la jaula y se marchó.

Pero el peludo se olió algo, cuando nos cansamos de esperar, nuestra Presi se dirigió hasta el lugar donde el dormía y donde se podía apreciar sangre y pus en el suelo, pero lo que no se esperaba es que el peludo se encontrara allí tumbado.

Al sorprenderle hechó a correr y nuestra Presi corrió detrás de él hasta poderlo arrinconar en una esquina, pero este salió y todo el grupo corrió tras él, desgraciadamente se escapó.

La verdad es que se escapó.

Tras este rescate nos dirigimos al polígono de Litera y rescatamos a Garfie, ¿os acordáis de él?

Nosotras sí, le hemos tenido muchos meses aquí en la protectora y le hemos operado dos veces de su patita, nadie de todos estos que han grabado y han salido en la tele han aportado ni un céntimo para ayudarle, no estaba lo recientemente j***** como para salir de la tele.

Hoy estábamos impacientes, pues no se sale cada día la tele, nos hemos sentado a mirar y todo parecía genial, hasta que de repente hemos visto como cogían a otro perro que no conocíamos de nada, lo metían dentro de un maletero y decían que lo habían rescatado.

No sabéis cómo nos ha hervido la sangre, no podíamos creerlo, pero qué mentirosos gritábamos, pero, ¿ porque mienten? No podemos imaginar cómo estará Sandra...

Ese no es el peludo de Giraba que todas conocíamos.

Nos hemos quedado muertas, la poca confianza que teníamos la hemos perdido de golpe y no creemos volver a recuperarle nunca más.

El peludo del camino giraba murió el día 11 de enero de 2017, murió cerca de donde se planto aquella jaula, murió solo, agonizando de dolor, con sus patas desechas y, nosotras nos sentimos como una p*** m***** de no poder haber hecho más por el, de no haber podido conseguir rescatarle y darle una oportunidad. Nosotras si lo sentimos y lo sufrimos.

Este hecho nos ha dolido muchísimo, pues no nos gustan las mentiras, entendemos que una cadena de televisión debe mostrar casos que vivimos a diario desgraciadamente, entendemos qué es un gran paso el poder tener un programa de televisión y que la gente pueda valorar más el trabajo que hacemos particulares y protectoras salvando vidas sin colgarnos ninguna medalla, haciéndolo de corazón y por amor a los sin voz, pero consideremos que no hace falta mentir a nadie poniendo otro perro en el lugar de uno que ya está difunto y consideramos que es una grandísima falta de respeto hacia el y hacia todos los que durante estos 2 años no sólo hemos aparecido un día por allí, el 11 de enero le retiramos de entre los hierbajos, avisamos al Ayuntamiento de Fraga y éste nos dijo que avisaría a la Brigada para retirar el perro y llevarle al vertedero, así acabó la p*** vida este peludo sin nombre.

¿ No creéis que hubiera sido mejor publicar la verdad?¿ la cruel verdad de lo que ocurre en muchísimos de los casos?

Tantos peludos que tienen pánico a los humanos, tantos peludos maltratados y abandonados, tantas manadas de peludos asalvajados, tanta administración que suda de todo y en vez de ayudarnos nos dan la espalda, tantos animalistas anónimos que luchan a diario salvando vidas, tantas leyes que no se cumplen y nadie las hace cumplir, tanto tráfico de influencia que muchos son los que se libran de las sanciones y hacen la vista gorda, tanto dolor que sufren miles de peludos a diario, tantos peludos invisibles que nadie se los mira y terminan muriendo solos sin conocer nunca una oportunidad, tanto de todo, y por una puñetera vez que tenemos un programa de televisión que pueda enseñar la labor que hacen los animalistas los particulares y las protectoras de animales luchando cada día contra las adversidades por darles una vida mejor, ¿era necesario mentir y hacer un montaje?

Nosotras creemos que no, no hace falta contar ninguna mentira ni hacer ningún montaje para plasmar delante de los espectadores la realidad del animalismo, de los miles de casos que rescatamos a diario y de la poca ayuda que tenemos de la administración, basta con 24 horas al lado de uno de nosotros para poder ver la labor que hacemos.

Por todo ello y por nuestra honradez, nos vemos en la obligación de dar una explicación a todos nuestros seguidores que confían en nosotros, no vamos a ser partícipes de este engaño y no vamos a consentir que engañen a toda España, no hay excusa que valga.

Descansa en el cielo de los peludos en paz pequeño, ojalá hoy el peludo que entró en ese coche hubiera sido tu.