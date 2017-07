¡Lo que nos faltaba por oír! Ylenia Padilla dice que se operó las tetas por "presión social"

Ylenia Padilla se ha reformado. Ya no es la chica alocada e hipersexual que conocimos en 'Gandía Shore' o en 'GH VIP'. Eso dice ella. La rubia 'máxima' tiene un nuevo proyecto pro-feminista y por ello ha renegado hasta de su propio cuerpo.

El próximo proyecto de Ylenia Padilla se llama FemYlenia, se podrá ver en Mtmad (el canal online de Mediaset) y se trata de un vídeo blog en el que la rubia hablará de feminismo y con el que promete:

Zarandear los cimientos del heteropatriarcado sin pelos en la lengua

Para promocionar esta nueva aventura profesional, la web de T5 le ha dedicado una entrevista en dos partes en los que Ylenia habla de su vida, su fama y su carrera.

Padilla, para empezar, acepta su papel a nivel social:

Me siguen muchas chicas, miles de chicas que responden a lo que hago y digo. Y para ellas hablo. Si algo de lo que pueda decir sirve para cambiar algo las cosas, me doy por contenta.

La de Benidorm responde a los que le critican por defender unos ideales después de pasar por el quirófano para moldear su cuerpo:

Piensa por qué una chica como yo llega a operarse las tetas, aunque vale, que allí en Valencia se lleva la silicona. Pero a mí me afectó mucho lo que pasó en Gandía Shore Que yo entré allí y el pieza ese -a quien no quiero ni nombrar- (Labrador) me arrancó la autoestima, porque me la arrancó. Me dijo que no tenía tetas, que vaya plana, que menudas piernas, que daba vergüenza, que vaya pelo. Es la forma que tienen de hablar de nosotras, que al final nos llega y nos afecta. A una mujer si no le gusta un hombre, no se va con él. Fin de las historia. Nosotras no criticamos a los tíos por su físico hasta hacer que se sientan una mierda.

Si no me hubieran metido tanta presión igual no me habría operado las tetas.Que estoy muy contenta con ellas y las adoro. Pero es verdad que desde pequeña te rayan. Y tú dices, 'coño estoy plana'. Y todo eso es presión social. Ahora resulta que les gusta más naturales, nena, cuando me lo he puesto todo. Es que no me jodas.

Ylenia también aprovecha para hablar de política: