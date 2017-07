Chelo García Cortés da un golpe en la mesa y machaca a Kiko Hernández: "¡Estoy harta de ti y de todos!"

Que Chelo García Cortés es el saco de boxeo de 'Sálvame' es algo que ya sabíamos pero la periodista ya se ha hartado. El 6 de julio de 2017, tras un nuevo fracaso de 'Diario Ché', todos los colaboradores cargaron contra la periodista y ésta no sólo dio un golpe en la mesa si no que decidió dimitir temporalmente de su serie de reportajes.

Los reportajes que realiza semanalmente Chelo García Cortés- en una sección llamada ‘Diario Ché'- están concebidos para ridiculizar a la colaboradora. Un servidor lo ha vivido en directo.

Hace varios años, coincidí en un acto con la periodista que estaba grabando una pieza de su sección y alguien de su equipo me confirmó que lo único que querían grabar era a García Cortés haciendo "alguna de las suyas"-es decir, pillarla hablando mal de la gente, o siendo incapaz de hacer su trabajo-.

Así, 'Diario Ché' es una crónica de lo poco profesional que es la colaboradora. Ahí la hemos visto quejarse de todo o acobardarse ante los famosos a los que entrevista y no preguntar lo que tiene que preguntar. Esto es, exactamente, lo que le pasó el 6 de julio de 2017.

Ese día, Chelo, en su sección, entrevistó a Rosa Benito pero no fue capaz de preguntarle nada interesante a Rosa Benito, algo que enfadó sobre manera a su compañero Kiko Hernández:

Tú sabes que Rosa Benito pone a parir a Laura Matamoros por detrás, pero a ti te dice que es superfan de Laura en 'Supervivientes'. Imagino que tú le dirías lo falsa que es.

Pues no, Chelo no le dijo nada a Benito porque según la periodista, "no tuvo tiempo". Al decir esto, el resto de colaboradores estalló de ira.

Tras Kiko Hernández, se unió Kiko Matamoros y por último Lydia Lozano.

Chelo estaba entre las cuerdas y le dijo a Hernández:

No puedo más. Estoy harta de ti y de todos.

Y como consecuencia, la tertuliana aseguró que se tomaba un descanso de ‘Diario Ché', que no podía aguantar más.