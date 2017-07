Una expulsión disciplinaria y una bronca brutal en 'SV 2017': "¡No me sale del mismísimo coño que te rías de mí!"

Parecía que todo el pescado ya estaba vendido en 'SV2017', que ya nada podía pasar puesto que estamos en la recta final del programa.

Nos equivocábamos. La del 6 de julio de 2017 fue una de las falas más tensas que se recuerdan. Por un lado, La dirección del programa expulsó a Lucía Pariente (que estaba de visita por una semana), y por otro, Paola Caruso se enfrentó, en plató, a una de las Mellis.

LA EXPULSIÓN DE LUCÍA PARIENTE

Lucía Pariente es la nueva Maite Galdeano ('GH16') o incluso la heredera de Aída Nízar; típico personaje polémico que utiliza T5 para crear escándalos y luego renegar de él. Por eso, lo que ocurrió el 6 de junio de 2017, no nos resultó tan extraño.

La madre de Alba Carrillo reapareció el jueves anterior en Honduras para vivir una semana con Kiko Jiménez en el palafito (ahora llamado casa del árbol). Tras varios días de paz y tranquilidad, el martes estalló la guerra entre ambos.

En plena disputa, Lucía le dijo a su compañero:

Pero el colmo llegó cuando Lucía mencionó al abuelo de Kiko y éste pidió a la dirección del programa que se llevasen a la invitada semanal de allí. Y así fue. El reality, viendo que aquello se les iba de las manos, expulsó a la madre de Alba Carrillo, quién, muy chula ella dijo:

Debería decir que me doy vergüenza, pero con lo que llevo oído en este programa, creo que estoy en la línea

LA GRAN BRONCA ENTRE PAOLA Y RAQUEL

Antes incluso de arrancar el concurso oficialmente, durante la convivencia de los 'supervivientes' en un hotel de Honduras, Paola Caruso y Raquel, de las Mellis, tuvieron una violenta bronca que volvió a repetirse dos meses después.

Paola apareció en el plató de 'SV2017' como última expulsada y durante la entrevista, Raquel le recordó a la italiana la vez en la que le agredió en la isla:

¡No tienes vergüenza! Vergüenza debería darte decir que con nosotras no has estado bien. ¡Me voy porque no te aguanto! Tendrían que haberte echado a la calle