Insólita "marranada" de Lucía Pariente a Sandra Barneda en 'SV2017': ¿Qué ha pasado realmente?

Lucía Pariente quiere ser la nueva Aída Nizar y aunque las dos son polemistas profesionales y dan muchos titulares, la madre de Alba Carrillo no sabe lo que es el espectáculo. Esto es algo que demostró el 9 de julio de 2017 cuando, minutos antes de entrar a plató, se fue corriendo. ¿Por qué?

En primer lugar, durante sus pocas semanas en ‘SV2017, Lucía Pariente le hizo la vida imposible a todos sus compañeros, en especial, a su propia hija, Alba Carrillo. De hecho, no fue hasta que su madre se fue (ella dice que la echaron pero en realidad abandonó el concurso voluntariamente), que la modelo no comenzó a disfrutar del concurso.

Tras volver a España, Pariente protagonizó todo tipo de escándalos pero regresó a Honduras como ‘fantasma del pasado, es decir, como visitante durante una semana para convivir en la casa del árbol (el palafito) con Kiko Jiménez. Allí, la convivencia entre ambos fue terrible hasta el punto de que la dirección del programa expulsó a la madre de Alba Carrillo por su mal comportamiento.

El 9 de julio de 2017, Lucía regresó a Telecinco tras su último escándalo en la isla pero justo antes de entrar al plató de ‘SV: Conexión Honduras', mientras esperaba en la sala VIP, se quitó el micro y se fue. ¿Qué había pasado?

La colaboradora Nagore Robles explicó que lo que le había molestado a Pariente es que la llamase "esquizofrénica":

Sinceramente yo ya no sé si quiero que venga. En la casa del árbol no se comportó bien, hizo un papelón y Kiko estuvo como un señor. Que se levante y deje así un programa me parece una marranada.