¡Paz Padilla, para ya de torturar a los colaboradores de 'Sálvame'!: su última burrada deja medio herida a Lydia Lozano

Paz Padilla es humorista y por lo tanto se cree que todo lo que hace y piensa que es gracioso. Pues va a ser que no. El 10 de julio de 2017 volvió a demostrar lo mal que se comporta en directo y lo poco que la soportan sus colaboradores. Ese día, su víctima fue Lydia Lozano, quién, por su puesto, aprovechó la ocasión para dramatizar.

Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Por un lado teníamos a Paz Padilla, quien cree que entretenimiento es lo mismo que torturar o humillar a los que tiene a su alrededor. Por otro, teníamos a Lydia Lozano, uno de los sacos de boxeo de 'Sálvame' y reina del drama por excelencia. El drama estaba asegurado.

Ese día, Lozano apareció disfrazada con peluca, vestido flamenco, mantilla y peineta, en homenaje a Estrellita Castro, en el trigésimo cuarto aniversario de su fallecimiento.

Estaba así Lydia Lozano disfrazada, muy seria, hablando de Chabelita Pantoja y su marido, cuando Padilla la interrumpió para quitarle la mantilla. La excusa era que quería taparse con ella porque tenía frío pero la presentadora aprovechó para enredársela a la colaboradora por el pelo, lo que provocó que se le callera la peineta.



Padilla, sin tacto alguno y aplaudida por el público, quiso poner a Lozano la peineta de nuevo pero se la clavaba de tal manera que le hacía daño en la cabeza a la colaboradora.

Lydia, histérica, empezó a gritar:

¡Me haces daño! ¡Estás loca! ¡Está loca!

Pero Padilla no paraba. Era una escena entre grotesca y sádica.

Al final, Padilla optó por ponerle la peineta a un asistente al público mientras que Lozano pretendía seguir con el tema a debate. Era tarde. Ya nadie le hacía ni caso, Padilla le había quitado todo el protagonismo.

Cada día se nota más que a los colaboradores no soportan a Paz Padilla, que sus bromas no hacen gracia. Pero claro, la pregunta es: ¿Son obras de la presentadora o sólo hace lo que le piden? Ahí hay unos directores que podrían parar todo eso en cualquier momento peor no lo hacen...