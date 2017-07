La falsa y ridícula bronca de Risto Mejide a un invitado: "¡Yo con 'jetas' ni media!"

Risto Mejide ha vuelto a enfadarse en su nuevo programa de Telecinco, 'All you need is love... O no'. El 10 de julio de 2017, su 'víctima' fue otro participante anónimo que quería recuperar a su pareja y aunque es cierto que dicho joven se comportó de manera maleducada, también es verdad que el cabreo del presentador sonó a falso.

Cuando se estrenó 'All you need is love..O no' (programa con mala audiencia pero que incomprensiblemente Telecinco sigue emitiendo), Risto Mejide fue muy criticado por llamar "calientapollas" a una invitada. Ese es su modus operandi: humillar.

Lo hacía cuando saltó a la fama en 'OT' y lo ha seguido haciendo desde entonces. Pero claro, no es lo mismo ponerse borde con concursantes o famosos (como en 'Viajando con Chester'), que con personas anónimas en un programa que supuestamente habla de amor y buenos sentimientos.

Pero lo que ocurrió el 10 de julio de 2017 fue distinto. O eso parecía. Un joven que respondía al nombre de José Luis se presentó en el plató de 'All you need is love... o no' con la intención de recuperar a su exnovia de la que llevaba 2 años separado.

La actitud del invitado era chocante. Entre risas, dijo cosas tales como:

Una vez intenté que volviese conmigo pero me enrolle con otra chica.

Sí, el joven no se comportó de manera muy coherente pero por eso mismo resultaba falsa, preparada.

No llevaba ni dos minutos el joven en plató cuando Risto se puso hecho una furia (puede que fuese producto de la edición, pero el cambio fue demasiado brusco. Era poco creíble).

El presentador, muy altivo, le dijo a su invitado:

A mi esto no me hace ni puñetera gracia. Lo siento pero yo con 'jetas' ni media. ¿Cómo se va a tomar en serio una relación si viene aquí cachondeándose de los demás?

El joven se justificó diciendo que cada vez que se pone nervioso le da por reír. Dio igual. Risto hizo amago de irse pero al segundo se volvió a sentar y expulsó al invitado.