La cansina Carlota Corredera se enfada con Cadena Dial por meterse con Bustamante: "No está bien reírse de la gente con sobrepeso"

Empezamos a estar un poco cansados de que Carlota Corredera sólo hable de lo mismo: el peso. El 11 de julio de 2017, la presentadora de ‘Sálvame' se enfadó con un colaborador de Cadena Dial por reírse de David Bustamante después de haber engordado 12 kilos.

En una entrevista en 'Dial tal cual', David Bustamante no entró en detalles sobre su separación y aseguró estar "contento" y "a tope" en su gira.

En un momento dado, uno de los colaboradores del programa radiofónico, ironizó con el cantante sobre su aumento de peso y le dijo:

Mucha bici no estás haciendo últimamente ¿no?

El todavía marido de Paula Echevarría, le contestó:

He engordado 12 kilos. Ha sido un año diferente para mí, hay personas a las que con el estrés se les cierra el estómago y otros que ganan Intentaré buscar de nuevo la mejor versión de mí, estoy haciendo deporte. Ojalá que pierda estos 12 kilos. Me conocieron durante mucho tiempo así, soy un poco boomerang. Hay momentos en que estás más inspirado y otros en los que pierdes la iniciativa y la rutina de hacer deporte. La gente es bastante cruel con estas cosas, tengo espejos, lo veo, no se preocupen, tampoco es que esté obeso

El 11 de julio de 2017 en 'Sálvame' se hicieron eco de la entrevista de Bustamante en Cadena Dial y, por supuesto, Carlota Corredera, la mujer que está hasta en la sopa por adelgazar 60 kilos, vio aquí su enésima oportunidad para hablar de su tema favorito.

Y es que a Corredera le molestó el comentario irónico con el que el colaborador de Cadena Dial había iniciado el tema del sobre peso de Bustamante.

No está bien reírse de la gente con sobrepeso. Yo me siento muy identificada con David Bustamante, Hay gente que , con el estrés, iniciamos una relación tóxica con la comida y la gente es muy cruel con este tema.

No es que la presentadora no tenga razón, que la tiene, es sólo que no sabe hablar de otra cosa y por ello está consiguiendo todo lo contrario a lo que pretende: causar rechazo.