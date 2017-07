¡Se acabó el buen rollo!: Jorge Javier Vázquez le 'toca las narices' a Oriana Marzoli y acaban a gritos

La relación entre Jorge Javier Vázquez y Oriana Marzoli siempre ha sido muy buena. Ambos llevan meses teniendo una gran complicidad en el plató de 'Supervivientes 2017'. Pero este buen rollo terminó el 11 de julio de 2017 por culpa de ella, que se negó a trabajar porque le "dolía la cabeza".

Sucedió durante la gala de 'Supervivientes. En tierra de nadie'. Esa noche, como la de la semana anterior, Oriana estaba borde. Cada vez que Jorge Javier le preguntaba algo, ella le respondía con monosílabos o con 'zascas'.

De hecho, intentó no participar mucho en el debate porque, según ella tenía un gran dolor de cabeza, provocado por los madrugones que le ocasiones su nuevo trabajo en el programa que le hizo famosa, 'Mujeres y Hombes y Viceversa'.

Lo de esta chica es increíble. La imagen que da es de mimada y caprichosa. ¿Le duele la cabeza por madrugar? ¿En serio?

El caso es que tanta desidia provocó la ira de Jorge Javier Vázquez, quien le pidió a la venezolana que participase más en el show. Pero ella no dio su brazo a torcer:

¡Ay, Jorge! Es que me duele muchísimo la cabeza, de verdad.

Y fue entonces cuando Vázquez estalló:

Un momento. A ver, ¿cuando te duele la cabeza quiere decir que no te puedo hablar o no te puedo preguntar? No haber venido, ¿no?

El trabajo es trabajo si se hace bien. Yo sé que si vienes aquí cobras, pero que si no vienes, no. Aquí la tierra es para trabajársela, no para decir que te duele la cabeza y estar sin participar.