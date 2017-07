Javier García Roche ('A cara de perro') se defiende de la peor manera posible: "¡Me suda los huevos lo que digan de mí!"

¿A qué tipo de persona se ha contratado en Mediaset? Javier García Roche, el presentador de 'A cara de perro', se ha defendido de las últimas críticas a su programa pero lo ha hecho de manera maleducada y ‘chulesca'.

El ESCÁNDALO: MANIPULACIÓN Y DISCULPAS

El 6 de julio de 2017 se destapó el escándalo. Una protectora de animales denunció públicamente que en 'A cara de perro', el programa que emite Cuatro los miércoles en prime-time, había engañado a los espectadores.

¿Cómo? Mostrando el rescate a un perro. Nos hicieron creer que había tenido un final feliz, que el can estaba sano y salvo pero no, puesto que el animal murió. Lo que vimos en Cuatro fue a otro perro rescatado. Indignante.

Fue Frank Cuesta el que hizo viral la queja de la protectora y el que provocó que la productora, Fremantle Media , quisiera dar la cara ante la polémica y, en una entrevista exclusiva a EL CONFI TV, confesaron su culpa, sin excusas:

Eso sí, desde la productora se quiso exculpar al presentador:

Quiero dejar muy claro que Javier García no tiene nada que ver con la edición de 'A cara de perro'. Él ve cada entrega en emisión, no antes. No voy a dejar que se manche su reputación ni su imagen con esto. Nadie es perfecto, pero si algo es intachable en él, es su labor con los animales y con las asociaciones. Nosotros nos hemos equivocado, él no.

Pero claro, ya era tarde para no manchar la reputación de Roche. Semanas antes, el presentador había sido detenido por un supuesto delito de violencia de género. Y da igual si dicen que eso no importa porque es su vida privada y nada tiene que ver su labor con los animales. Sí, pero hablamos de un programa de TV en horario de máxima audiencia (bueno, ahora se ha relegado a la madrugada). Hay cosas que hay que cuidar. Cómo saber a quién se contrata.

ROCHE DA LA CARA

El caso es que este 13 de julio de 2017, en 'Levántate y Cárdenas', 'El Rey Chatarrero' ha roto su silencio y se ha defendido de la polémica de la manipulación de imágenes que hizo su programa:

No se habló en la entrevista de la acusación de violencia pero sí de las críticas que ha generado Roche en las redes sociales y él, de manera prepotente, contestó:

A mí lo único que me molesta es que desvirtúen la causa. Me da igual lo que me digan a mí. Que si soy un cabrón, que si esto o lo otro. Me da igual. Me suda los huevos