Kiko Matamoros machaca como nunca a Mila Ximénez. "¡Te ríes de quien te da la gana, pero cuando yo hablo, tú te callas!"

Mila Ximénez ya se ha reconciliado con Terelu Campos, pero la periodista es una mujer que necesita enemigos para poder funcionar. Por eso, ya tiene un nuevo (o antiguo) adversario: Kiko Matamoros. Su bronca el 12 de julio de 2017 fue antológica.

El 11 de julio de 2017, Mila Ximénez y Terelu Campos firmaron la paz tras meses de disputas públicas. Pero esto es 'Sálvame', aquí, si no hay conflicto, la audiencia baja.

Por eso, al día siguiente vivimos un momento más que tenso entre dos viejos enemigos (que hacía tiempo que no se peleaban). Mila Ximénez y Kiko Matamoros.

Todo comenzó cuando Matamoros hizo una imitación en todo de cachondeo de José Luis, concursante de 'SV2017'. Sin saber muy bien por qué, Mila explotó ante esta broma y gritó:

Pero Kiko no se calló y se enfrentó a su compañera:

Mila se encaró:

¡A mí no me hablas de esa manera! ¿Entiendes? ¡Que no me hablas de esa manera!