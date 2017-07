Feliciano López y su triste entrevista para Bertín Osborne a costa de Alba Carrillo

Qué triste que a un tenista con tanta carrera como Feliciano López le hagan una entrevista en televisión sólo porque su exmujer, Alba Carrillo, es finalista de 'Supervivientes 2017'. El 18 de julio de 2017, 'Mi casa es la tuya' regresó a Telecinco aprovechando el tirón de la modelo en el reality para charlar con el que fue su marido.

No sabemos si ya estaba rodada de antes y si la han guardado para la ocasión pero lo que si es cierto es que Telecinco llevaba días promocionando la entrevista a Feliciano López como un especial aprovechando la presencia de su mediática exmujer en el reality de 'SV2017'. ¿Para eso ha quedado uno de nuestros más famosos tenistas? Para Telecinco sí, y es lógico. Alba Carrillo es un imán para la audiencia, sobre todo desde su divorcio, y tener a su ex, aunque él piense que quería lavar su imagen, es una oportunidad única.

La estrategia es la siguiente: como ya no hay la gala especial de Supervivientes los martes, la cadena lo sustituyó por el 'Mi casa es la tuya' de Feliciano. El tenista dio su versión de los hechos y mostró una imagen impoluta de sí mismo. A partir del jueves 20, cuando Alba regrese, verá la entrevista de su ex y aprovechará un 'Deluxe' (o varios) para contestarle. Por no hablar de la reacción de Lucía Pariente, madre de Carrillo, que seguro que ya tiene 'cita' para 'Sálvame'. Al final, la cadena va a tener contenido para varias semanas.

Feliciano recibió a Bertín a su casa y por supuesto que habló de su vida, su infancia y su carrera, pero eso daba igual. Lo importante era su punto de vista sobre su fugaz matrimonio con la actual 'superviviente'.

El tenista evitó decir el nombre de su ex en todo momento pero se refirió a ella de la siguiente manera:

Me gustaría que la gente me conociera por lo que soy, y no por lo que otra gente diga de mí.

Soy muy fuerte. No presto mucha atención a lo que dicen de mí, y creo que lo he llevado bastante bien.

Mi separación fue un palo porque había puesto mucha ilusión en ese matrimonio. Cuando pones ilusión en algo y sale mal, te llevas un chasco. Me daba cuenta de que había algo que no funcionaba y que iba a salir mal.

Somos jóvenes y creo que ambos podemos rehacer nuestras vidas. He estado callado porque hay veces que es mejor no decir nada al respecto y creo que lo que dijeron de mí no me ha hecho daño en mi reputación.

En el momento en que estaba con mi matrimonio, no me planteé tener niños, pero me gustan mucho.

Ahora mismo estoy soltero y soy muy feliz.