¿Por qué son tan 'hipócritas' en 'Sálvame' con Kiko Hernández tras sacar a sus hijas en una revista?

El 19 de julio de 2017, Kiko Hernández presentó a sus hijas, Jimena y Abril, en la revista 'Diez minutos'. El colaborador de 'Sálvame', siempre tan celoso de su intimidad, ha tardado sólo seis meses en vender en exclusiva a sus dos mellizas, algo que hubiese causado mucho revuelo en el programa de Telecinco pero como es él, le trataron casi como a un héroe. Siempre ha habido clases.

Kiko Hernández, junto a sus amigos de 'Sálvame', Mila Ximenez y Kiko Matamoros, nos presentó a sus mellizas en 'Diez Minutos'. Es decir, los tres colaboradores vendieron la exclusiva. Y nos lo esperábamos de cualquiera pero de Kiko Hernández no, principalmente porque se ha pasado la vida luchando con uñas y dientes por su privacidad. Esa era su arma; que nadie supiera nada de él pero él si todo de los demás.

Pero a partir de ahora, la cosa debería cambiar. Hérnandez , como muchos, siempre ha dicho que si alguien vende una exclusiva, ya está 'condenado' de por vida. A partir de ese momento, la prensa rosa tiene potestad para seguirle o meterse con él.

Aquí lo interesante no es sólo que Kiko haya vendido su intimidad e incluso la de sus hijas (tiene todo el derecho a hacerlo). No, lo llamativo es el grado de 'peloteo' que le hicieron en 'Sálvame' ese mismo 19 de julio de 2017. ¿Tanto miedo le tienen?

Sólo Belén Esteban se atrevió a decir, de forma discreta y casi temerosa, que la exclusiva le había "sorprendido". Pero nada más. Ni si quiera María Patiño criticó el hecho de vender un reportaje con menores. Todo lo contrario. Para sus compañeros, Kiko Hernández era prácticamente un héroe.

Para justificarse, Kiko dijo que había hecho la portada porque:

Presumo de familia, de hijas y de amigos.

Además, no quiero esconderme. No me da la gana, esta es mi vida, le guste a quien le guste ¿Voy a ir con las niñas tapado?

Además, contó que vivió una situación peligrosa cuando un fotógrafo le adelantó para ver si iba en el coche con sus hijas, situación que le dejó ver que no podía esconderse.

Hombre, aunque los paparazzi fotografíen a sus hijas, nada pueden hacer con esas fotos a no ser que sea el padre el que dé su consentimiento. Kiko quería dinero y ya está. No hay que avergonzarse por ello. No es malo. Eso sí, a partir de ahora, por aquello de la coherencia, debería dejar de juzgar y machacar a aquellos que hacen lo mismo que él.

Por su puesto, Kiko fue el gran protagonista de la tarde y entre otras cosas, confesó algo sorprendente: que sufre de artritis psoriásica, un trastorno importante que le está afectando a las articulaciones de las manos, en concreto a dos dedos de una mano.

El colaborador confesó que a las niñas las bautizó Padre Ángel en la Iglesia de San Antón de Madrid apenas dos días después de llegar a España.

Kiko Hernández dijo que, tras su nacimiento prematuro, todos los días se despedía de sus hijas, Abril y Jimena, porque no sabía qué podía ocurrir. Por ello, pensó en bautizarlas en la capilla del hospital, pero su madre le convenció de que no lo hiciera y, por ello, las bautizó nada más llegar a Madrid.